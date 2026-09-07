6 nuevos beneficios para aprovechar

1. En Combo

Llená tu despensa de la mano de En Combo

Armar el pedido mensual de limpieza y cuidado personal sin perder tiempo recorriendo pasillos es la propuesta de En Combo, la tienda online que reúne en combos armados marcas como Dove, Cif, Skip, Sedal, Rexona, Comfort, Ala, Tresemmé, Hellmann’s y Knorr, además de golosinas y productos de almacén como Milka y Oreo. La compra se hace completamente online, con envío a todo el país y la posibilidad de sumar productos sueltos además de los combos.

25% en compra online acumulable con promociones los jueves y viernes

2. ETIA

ETIA vuelve más simple aún la decisión de tener un auto eléctrico

La electromovilidad avanza, y con ella la necesidad de resolver la carga del auto sin depender de estaciones públicas. Etia desarrolla cargadores para convertir el garage o la cochera en una estación propia. La propuesta incluye la instalación completa a medida, con asesoramiento técnico para elegir el equipo según el tipo de auto y el consumo eléctrico disponible. Una respuesta concreta para quienes ya se pasaron a lo eléctrico (o están por hacerlo).

20% de martes a domingo y 10% en cargas realizadas en la red pública de carga todos los días

3. Beauty Web

Entre los productos que ofrece Beauty Web se encuentra toda la línea de ACF

Armar una rutina de skincare completa sin salir de casa es posible gracias a Beauty Web, la tienda online que reúne marcas propias como ACF, especializada en tratamientos faciales con activos como ácido azelaico y vitamina C, NIC para el cuidado capilar, y HIDEHERE, la línea K-Beauty con máscaras de colágeno y rutinas de hidratación. La propuesta también incluye fragancias de la marca De la Patagonia y accesorios de beauty tools.

20% todos los días

4. Su Flor

¿Quién no apreciaría un ramo así directo a la puerta de casa?

Un cumpleaños de último momento, una disculpa pendiente o el nacimiento de un sobrino son excusas suficientes para que un ramo llegue a destino en pocas horas. Su Flor ofrece delivery de flores en CABA y GBA con atención las 24 horas. El catálogo incluye ramos y arreglos florales, opciones pensadas especialmente para regalarle a hombres, boxes de desayunos y brindis para sumar al envío.

15% en compra online y presencial todos los días

5. Surtido Hules

Diseños con nostalgia y mucho encanto, de la mano de Surtido Hules

Esta marca argentina diseña luncheras térmicas, valijas, mochilas y delantales con ilustraciones propias, pensados para que los chicos identifiquen fácil sus cosas en la mesa de la escuela. La línea se completa con vajilla infantil y la posibilidad de personalizar algunos productos con el nombre de cada niño. Una opción práctica y con diseño para renovar los útiles.

20% en compra online todos los días

6. Kayla Café Bar

La pastelería más golosa espera en Kayla Café Bar

Un café de especialidad bien hecho es apenas el punto de partida en Kayla, la cafetería que suma pastelería artesanal, platos frescos durante todo el día y una propuesta que va más allá de la carta. La experiencia Kayla + Artina Pinta invita a elegir una pieza de cerámica y pintarla en el local, mientras que las tazas coleccionables con pines magnéticos intercambiables se pueden pintar también o comprar ya listas para llevar.

20% en productos de cafetería y carta 10% en pieza esmaltada con pines, de lunes a jueves