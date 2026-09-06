Encontraron el cuerpo de Gian, el niño de cuatro años desaparecido tras la caída de un auto a un canal en Río Negro

Autoridades de la provincia de Río Negro confirmaron este domingo el hallazgo del cuerpo de Gian, el niño de cuatro años que quedó atrapado dentro de un auto que cayó a un canal de riego en Fernández de Oro. Tras el accidente, se había desplegado un amplio operativo para encontrar al menor, que fue arrastrado por la corriente.

Según consignó el diario Río Negro, el cuerpo de Gian fue encontrado minutos después de las 17 a unos 500 metros del lugar del incidente. Fiscalía trabaja en la zona donde se produjo el descubrimiento.

Los restos del menor de edad fueron recuperados minutos después de las 17 del domingo, a 500 metros del lugar del accidente Gentileza Diario Río Negro

Una vez la noticia se hizo de público conocimiento, la municipalidad de Fernández de Oro emitió un comunicado en la red social Facebook: “En estos momentos, la Fiscalía y las autoridades intervinientes se encuentran trabajando y realizando las actuaciones correspondientes. Ante una situación sensible, pedimos a la comunidad informarse a través de fuentes oficiales y evitar compartir versiones, imágenes o información no confirmada”.

“Acompañamos profundamente a la familia de Gian, a sus seres queridos y allegados en este doloroso momento”, manifestaron. También agradecemos profundamente a cada una de las fuerzas, organismos, equipos especializados, trabajadores municipales y personas que participaron y colaboraron en el operativo", concluyeron.

La búsqueda del niño había comenzado durante la madrugada del sábado y se concentraba a la altura del kilómetro 1209 de la Ruta 22. Se desarrolló por tierra, con recorridas por ambas márgenes del canal, y por agua, con la participación de buzos y embarcaciones. El medio local Noticias Río Negro detalló que los padres del menor lograron ponerse a salvo por sus propios medios. Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente.

Otro caso similar en Río Negro

A principios de enero, un bebé de un año murió luego de que el auto en el que viajaba junto a sus padres volcara y cayera a un canal de riego en la ciudad rionegrina de Chimpay. El accidente ocurrió cerca de las seis de la mañana, en la intersección de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles. Según informó LA NACION, la familia se trasladaba en un Renault Sandero cuando el conductor perdió el control, despistó y terminó dentro del agua.

Los padres del bebé, de 16 y 17 años, consiguieron salir por sus propios medios. Cuando llegaron los policías, la pareja les advirtió que su hijo había quedado atrapado en el vehículo. Los primeros intentos por encontrarlo no dieron resultado, por lo que se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios. Para revisar el habitáculo, los bomberos dieron vuelta el auto y rompieron una ventanilla lateral. Sin embargo, tampoco lograron localizar al niño.

El canal de riego donde se produjo el accidente por el que murió un bebé de un año Gentileza RNQN Noticias

Minutos más tarde, una mujer que se encontraba en el lugar lo divisó flotando en el canal, a unos 300 metros del punto donde había ocurrido el accidente. Una vez que lo retiraron del agua, las autoridades intentaron reanimarlo y lo trasladaron de urgencia a un centro de salud. Pese a la asistencia recibida, el bebé falleció.

La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Zornitta, quien inició las actuaciones con la carátula preliminar de “homicidio culposo en accidente de tránsito”. El Renault Sandero fue secuestrado y los padres quedaron vinculados al expediente mientras se buscaba establecer cómo se había producido el siniestro.

La Brigada de Investigaciones dispuso un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. Otra de las líneas de investigación apuntó a determinar si el conductor había consumido alcohol o drogas antes del accidente. Con ese objetivo, al adolescente de 17 años se le extrajo una muestra de sangre para su análisis.