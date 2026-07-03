6 propuestas para beber bien

1. Bodega Piedra Negra

Algunos de los mejores malbec del país salen de esta bodega a los pies de la cordillera

En pleno corazón de Los Chacayes, en el Valle de Uco, nació Piedra Negra, de la apuesta de François Lurton por una tierra que nadie más había mirado con esos ojos: gravas altas y semidesérticas a los pies de la cordillera que hoy son sinónimo de algunos de los mejores malbec del país. Ese pionero bordelés terminó dándole nombre a la propia indicación geográfica de la zona, y treinta años después la bodega sigue fiel a esa misma búsqueda de pureza de terruño, con etiquetas como Chacayes o L’Esprit de Chacayes que condensan la identidad del lugar.

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2. Susana Balbo

Susana Balbo fue la primera mujer en recibirse de enóloga en el país

En Agrelo, Luján de Cuyo, esta bodega lleva el nombre de la primera mujer en recibirse de enóloga en la Argentina. Susana Balbo es una pionera que después de años asesorando bodegas en el país y en Europa se animó a construir su propio proyecto en 1999. Hoy lo conduce junto sus hijos José y Ana, y su tienda online despliega el universo completo de la casa: los frescos y accesibles Crios, los BenMarco de carácter, los Susana Balbo Signature (donde brilla su torrontés fermentado en barrica, la variedad que la consagró como “la reina del torrontés”) y los íconos Nosotros.

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3. Bonvivir

Bonvivir es el el club de vinos más grande del país

Bonvivir nació en 2010 como el primer club de vinos con curaduría de sommeliers en Argentina, y hoy reúne a más de 25.000 socios que reciben cajas mensuales elegidas a partir de catas a ciegas entre cientos de etiquetas de todo el país. Su tienda online amplía ese universo más allá de la suscripción, con más de 500 referencias entre vinos, whiskys, spirits y aceites de oliva, desde etiquetas de entrada hasta vinos ícono como Nicolás Catena Zapata o Los Nobles de Luigi Bosca.

20% adicional en vinos en la tienda online y 10% sobre la suscripción oliva, todos los días

4. Bodega Norton

Norton posee cinco viñedos propios, con vides de hasta ochenta años

Un ingeniero inglés llega a Mendoza en 1895 para tender las vías del tren trasandino, se enamora de una mendocina y, de regalo de bodas, recibe unos viñedos. Así arrancó, casi por casualidad, la historia de Bodega Norton: Edmund James Palmer Norton terminó plantando las primeras cepas francesas al sur del río Mendoza, en lo que hoy es Perdriel, Luján de Cuyo. Ciento treinta años después, la bodega conserva una de las cavas más antiguas de Sudamérica y jardines diseñados por Carlos Thays, mientras David Bonomi (elegido Enólogo del Año por Tim Atkin) lidera la selección enológica.

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5. DeBarricas

La asesoría personalizada es uno de los diferenciales de DeBarricas

Elegir vino sin saber demasiado suele terminar en la misma botella de siempre. Pero DeBarricas nació para romper esa rutina: se trata de vinotecas atendidas por sommeliers que invitan a probar antes de decidir, con degustaciones semanales donde una copa del día abre la conversación. Lo que empezó en Palermo ya suma locales en toda la ciudad, con más de 700 etiquetas entre vinos, espumantes, destilados, cervezas artesanales y aceites.

25% en productos nacionales y 15% en productos importados los martes y jueves y 20% en productos nacionales y 10% en importados de viernes a lunes y miércoles

6. Frappé

La selección de Frappé siempre ofrece joyitas

En 1998 la familia Gallo abrió una vinería en Belgrano, sin imaginar que veintiséis años después el nombre iba a estar en casi veinte esquinas porteñas. Frappé creció local a local, hasta convertirse en una de las cadenas de vinotecas más presentes de Buenos Aires. En sus estantes pueden encontrarse vinos, espumantes, whiskies, cognacs y destilados de bodegas nacionales e importadas.

30% de sábados a lunes y 20% de martes a viernes

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.