Quiénes son las dos hermanas y el árbitro que murieron en un choque frontal en la ruta 60 de Mendoza

Un árbitro de fútbol y dos jóvenes estudiantes, que eran hermanas, murieron tras sufrir un siniestro vial este domingo en la ruta provincial 60 de Mendoza, ocurrido a la altura de la localidad de Maipú.

Las víctimas fatales son Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años, Juana Masó Tillar, de 21, y Rosario Masó Tillar, de 19, quienes sufrieron heridas graves tras el impacto frontal de una camioneta y un auto.

El hombre de 48 años manejaba un Peugeot 504 y trabajaba como árbitro de fútbol en torneos amateur de la zona y tenía una larga trayectoria en el ámbito local, según informó el medio local Diario Mendoza.

Así quedó el coche en el que viajaba Fernández Mercau

De acuerdo con la información policial, Fernández Mercau entró a la ruta provincial 60 desde un callejón público y chocó de frente contra una camioneta Volkswagen T-Cross, a la altura de la localidad de Fray Luis Beltrán. Murió minutos después cuando era trasladado de urgencia hacia el Hospital Central.

Las otras dos víctimas eran hermanas y viajaban en la SUV. Juana Masó Tillar vivía en Chacras de Coria y estudiaba la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Mendoza.

Un árbitro de fútbol de 48 años que murió en el accidente

Tras el impacto, Juana fue trasladada en estado crítico a la unidad de terapia intensiva del Hospital Central. Los médicos constataron su muerte este lunes a las 17.44 debido a un paro cardiorrespiratorio.

Su hermana menor, Rosario Masó Tillar, de 19 años, también vivía en Chacras de Coria y estudiaba para ingresar a la carrera de Medicina en la UCA. La joven sufrió politraumatismos graves y fue trasladada al mismo centro médico, donde se confirmó su muerte cerebral cerca de las 20 del lunes.

Rosario Masó Tillar estudiaba para entrar a la carrera de Medicina Facebook

En la camioneta también viajaban otros tres adultos, familiares de las hermanas fallecidas. El conductor del vehículo, Martín Omar Tillar, de 52 años, sufrió politraumatismos y sigue internado, en estado delicado, en el Hospital Lagomaggiore.

En tanto, Ariadna Tillar, de 54 años, presentó fracturas de tibia, peroné y maxilar inferior, por lo que quedó internada en terapia intensiva del Hospital Perrupato. Por su parte, Florencia Bettalemmi, de 42 años, entró al Hospital El Carmen con traumatismo craneal grave y pérdida del conocimiento.

Ambas víctimas vivían en Chacras de Coria

El choque se produjo el domingo alrededor de las 20.30, a la altura del callejón Piperbo y la Variante Palmira. Para trasladar de urgencia a los pacientes más graves se usó un helicóptero sanitario Halcón 3.

En la escena del hecho trabajaron agentes de la Policía Vial, personal de la Comisaría 61ª, Tránsito Municipal, Bomberos Voluntarios y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), mientras que establecieron cortes en los accesos para avanzar con los peritajes de la Justicia.