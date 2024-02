escuchar

“¡Estás en el aire!”. Con una emotiva publicación María Luján Rey recordó a su hijo, Lucas Menghini Rey, una de las 52 víctimas fatales de la “Tragedia de Once”, como se conoce popularmente al choque de un tren de la línea Sarmiento contra el andén de la estación terminal ocurrido el 22 de febrero de 2012. Este jueves, a 12 años del accidente, la mujer lo homenajeó con un video que difundió en sus redes sociales.

“Te amo, te extraño y adoro poder escucharte siempre” , agregó, junto con un compilado de imágenes y grabaciones del joven de solo 20 años.

Estás en el aire! Te amo, te extraño y adoro poder escucharte siempre!! pic.twitter.com/WgJVxFOimH — María Luján Rey (@MariaLujan_Rey) February 22, 2024

“Siento que canalizo por ahí muchas de las cosas que necesito sacar por algún lado. Fui perfeccionando el estilo, como encontrándole la veta para trabajar siempre en algo propio y darle la autenticidad que eso ya tiene”, se escucha decir a la voz de Lucas en el video que compartió su madre, antes de comenzar a cantar una canción.

Como todos los días, Lucas se subió al tren en la estación de San Antonio de Padua junto a otros miles de pasajeros, de los cuales 789 resultaron heridos. Luego de un extenso operativo de rescate que llevó dos días e involucró la ayuda de cámaras de seguridad, su cuerpo fue el último en ser retirado de los vagones que quedaron totalmente aplastados. A partir de esto, María Luján se convirtió en una de las madres que más aparecía en los medios para encontrarlo, y la cara visible de los demás familiares de las víctimas para pedir justicia.

Tras una serie de investigaciones, tres bomberos -identificados como Raúl Abuin, Carlos Medina y Omar Vacca- fueron acusados de cometer irregularidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la búsqueda del cuerpo de Lucas, lo que habría demorado tanto tiempo su hallazgo. Finalmente, la jueza a cargo de la causa, María Servini, los absolvió de todos los cargos, luego de que la querella de los familiares de Menghini pidiera una inhabilitación y multa económica.

Lucas Menghini Rey tenía una hija de cuatro años. Archivo

A 12 años de la Tragedia de Once

Cerca de las 8.30, un tren de la línea Sarmiento que lleagaba a la estación terminal de Once, no pudo detener su marcha y colisionó a 27 kilómetros por hora con los paragolpes de contención. El siniestro se convirtió en la tercera tragedia ferroviaria más grave en la historia de la Argentina. Debido al impacto, la cabina del conductor no resultó dañada, pero los primeros tres vagones se comprimieron, provocando la muerte de decenas de personas y cientos de heridos.

La formación -que tenía más de 50 años de antigüedad- estaba hecha especialmente para transporte urbano, pero necesitaba un mantenimiento continuo que no recibía por parte de la empresa concesionaria en ese momento, Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA).

Los bomberos trabajaron junto a ambulancias, empleados ferroviarios y los propios pasajeros para rescatar a las personas atrapadas. EFE

Los hechos dieron lugar a dos juicios, conocidos como Once I y Once II. El resultado fue que el motorman del tren, Marcos Córdoba, el empresario de TBA Sergio Cirigliano y los ex ministros de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, terminaron presos con condena firme. Por otra parte, el exministro de ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido, fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por defraudación contra la administración pública.

LA NACION