Tragedia de Once: qué ocurrió aquel día y en qué estado está la causa

Este 22 de febrero se cumplen once años del día de 2012 en que, a las 8.33 de la mañana, una formación ferroviaria de la línea Sarmiento no se detuvo en la estación terminal Once y embistió el paragolpes de la plataforma número 2, causando la muerte de 52 personas y más de 700 heridos, en un hecho que es recordado como la Tragedia de Once y que hoy tuvo un acto en conmemoración de las víctimas y los afectados.

Aquel siniestro dio inicio a una investigación judicial que determinó responsabilidades sobre funcionarios del Poder Ejecutivo, directivos de la empresa concesionaria Trenes Buenos Aires (TBA) y el maquinista. En su fallo, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara dieron como probado que la formación se encontraba en malas condiciones, las cuáles habían sido advertidas, que fondos destinados a este fin habían sido desviados y que, a la vez, la conducción del tren había sido negligente.

Por esta razón recibieron condena 21 personas, que incluyeron a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el empresario Claudio Cirigliano, así como otros 17 directivos de TBA, y el maquinista Marcos Córdoba. Las penas más altas fueron para Schiavi, que recibió ocho años de cárcel, Cirigliano, condenado a siete y Jaime, a seis luego de que la Cámara de Casación le revocara la sentencia por estrago culposo. A Córdoba, por su parte, le cupieron tres años y tres meses de prisión.

De izquierda a derecha, los condenados por la Tragedia de Once con mayor responsabilidad: el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el ex ministro de Planificación y Obras Públicas Julio de Vido, el sucesor de Jaime en el cargo Juan Pablo Schiavi, el maquinista Marcos Córdoba y el directivo de TBA Claudio Cirigliano LA NACION

A lo largo del tiempo, la concesión de beneficios como la libertad condicional (como en el caso de Cirigliano) o prisiones domiciliarias llevan a que hoy no haya detenidos en establecimientos del Servicio Penitenciario por el hecho salvo Ricardo Jaime, que cumple pena por otras condenas.

Por otra parte, el mismo fallo ordenó extender la investigación en el organigrama gubernamental, más en concreto ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio de Vido. Así dio inicio la causa conocida como “Once II”, en la que el exfuncionario entre 2003 y 2015 recibió una condena a cinco años de prisión que, al no haber sido aún ratificada en última instancia por la Corte Suprema, lleva a que la cumpla de manera domiciliaria, a pesar de que su pena fue ratificada por dos tribunales.

Qué pasó en la Tragedia de Once

La mañana del 22 de febrero de 2012 era el retorno a la actividad después de los feriados de Carnaval, y aproximadamente 1200 personas esperaban llegar a la estación Once a bordo de la formación 3772 de la línea Sarmiento. Apenas pasadas las 8.30, mientras los pasajeros se agolpaban en los primeros vagones para bajar rápido, el tren no detuvo su marcha e impactó a velocidad contra el paragolpes de contención del andén n°2, desde entonces unido de manera indisociable con la tragedia.

51 personas, entre las que había una mujer embarazada, murieron en la Tragedia de Once y más de 700 resultaron heridas EFE

Posteriormente, las pericias determinaron que, aunque los frenos manuales de la formación funcionaban, no fueron suficiente para detenerla, y que una serie de otros aspectos de mantenimiento en los vagones, el paragolpe y el sistema de frenado “de hombre muerto”, que detiene de manera automática el tren y el maquinista confesó haber anulado, estuvieron detrás de la magnitud del accidente.

El impacto, con el tren a una velocidad de 20 kilómetros por hora, comprimió los primeros tres vagones, donde estaba la mayoría de los pasajeros fallecidos. Las salas de emergencia de la zona y la ciudad de Buenos Aires recibieron a más de 800 heridos, mientras los rescatistas recuperaban de entre el metal retorcido los cuerpos de 51 personas, entre las que había una mujer embarazada. La destrucción del vehículo fue tal que la última víctima en ser hallada, Lucas Menghini Rey, fue retirada de los restos más de dos días después del choque.

Los procesos posteriores determinaron las responsabilidades estatales y empresariales en el hecho. En su fallo de 2018 para negar los recursos interpuestos por los condenados, la Corte Suprema consideró probado que la Tragedia de Once “no sólo se ocasionó con motivo de la negligente conducción del maquinista”, sino que además encontraba explicación “en una diversidad de factores que se encuentran ampliamente descriptos en la sentencia y que responden a las pésimas condiciones en que se explotaba el servicio, a partir de las políticas empresariales verificadas y la ausencia de los controles serios por parte de la Secretaría de Transporte, que representaba un constante peligro para la vida de las personas que a diario utilizaban los trenes que circulaban con un deficitario estándar de eficiencia y seguridad.”

Cómo fue el acto por el aniversario de la Tragedia de Once

Los familiares y amigos de las víctimas realizaron este miércoles un nuevo homenaje a sus seres queridos, en la estación de tren donde ocurrió la tragedia. Allí, se reunieron en la plataforma N° 2 “para recordar y conmemorar los 11 años de la masacre previsible”, como dijeron en el comunicado donde contaban el evento, que tuvo lugar a la misma hora del siniestro.

Los familiares y víctimas de la Tragedia de Once realizaron un acto en un nuevo homenaje del siniestro Ricardo Pristupluk

Durante el encuentro se leyó un documento consensuado donde, entre otras cuestiones, se solicitó que vuelva a tratarse el pedido de un proyecto de ley de resarcimiento a los familiares directos de las víctimas y los heridos, como señaló la Agencia Télam.

“El camino judicial no marcó un final, sino que fue un paso más en un largo camino que creemos nunca va a acabar. Siempre vamos a estar presentes para señalar las cosas que son importantes para que nadie más tenga que atravesar lo que pasó con nosotros”, dijo a Télam Paolo Menghini, el padre de Lucas Menghini Rey, en un nuevo aniversario de la tragedia que le costó la vida a su hijo.

