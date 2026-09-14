A la japonesa: la UBA ofrecerá servicios de salud gratuitos en Plaza de Mayo en reclamo por el financiamiento

Mañana, entre las 8 de la mañana y la medianoche, la Universidad de Buenos Aires (UBA) saldrá a la calle para dar visibilidad a su reclamo por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. En esta ocasión, al igual que ya hicieron en reiteradas ocasiones en los últimos meses, la medida será “a la japonesa”: los profesionales de esta casa de altos estudios ofrecerán actividades académicas, científicas y de salud a la comunidad.

Las actividades se desarrollarán en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada y al Ministerio de Economía de la Nación. El reclamo, anunciaron, se centra en que la Justicia haga cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y que el Gobierno acate los fallos a favor de las universidades.

Profesionales de la Universidad de Buenos Aires realizaron su primer "paro a la japonesa" en abril pasado Valeria Rotman

Los profesionales de la UBA brindarán atención gratuita en especialidades como odontología, óptica, veterinaria, clínica médica, asesoramiento jurídico, asesoramiento contable y orientación psicológica.

A su vez, los 13 decanos de las distintas facultades dictarán clases magistrales abiertas. También se montarán instalaciones para mostrar proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico, como, entre otros, un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la UBA.

En mayo, por el mismo reclamo, la UBA dictó clases abiertas frente a Tribunales Fabián Marelli - LA NACION

“De este modo se busca llamar la atención de la ciudadanía sobre el valor tangible y concreto del presupuesto universitario en la salud pública, el desarrollo científico y la formación académica pública y de excelencia”, señalaron las autoridades en un comunicado.

Según afirmaron, durante esta jornada, las distintas facultades de la UBA permanecerán abiertas dictando clases de manera habitual.

El conflicto latente

En las reuniones paritarias convocadas para el 1 de septiembre pasado, entre el Ministerio de Capital Humano y los gremios docentes y no docentes, no hubo acuerdo. Los gremios rechazaron el 3% de aumento que ofreció el Gobierno. Según los cálculos de los sindicatos y los rectores universitarios, para cumplir con la ley, la recomposición salarial debería ser del 32%. A ese porcentaje debe sumarse la inflación de junio, julio y agosto.

“No fue una oferta, fue una provocación. Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el Gobierno dijo que solo estaba dispuesto a pagar un 3% más, cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada”, apuntó, tras la reunión, Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, que participó de la reunión. Consideró que la única resolución del conflicto es el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que contempla aumentos en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde diciembre 2023.

En paralelo, en el plano judicial, el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, denegó el levantamiento de la medida cautelar que había pedido el Gobierno. Consideró que el acuerdo firmado en junio no alcanza para demostrar que el conflicto está solucionado; no es “una definición efectiva y final en lo atinente al deterioro de los ingresos”. Y lo intimó a que, en un plazo de tres días de notificado, detalle y documente cuánto cumplió.

A la vez, admitió la medida cautelar pedida por UBA para sumar aumentos para los hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas para ciencia y técnica. Ahora la cautelar abarca los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la ley de financiamiento universitario ratificada por el Congreso el 2 de octubre de 2025. Y estableció que sigue vigente hasta que haya sentencia.

“Es un paso muy importante que valoramos en el marco de la causa y que pone otra vez en evidencia que el Estado debe cumplir la cautelar sin más dilaciones. Por lo demás, esperamos ahora una rápida resolución sobre la cuestión de fondo que aún está pendiente”, dijo a LA NACION Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario.