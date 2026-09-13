Tres pescadores y un guía murieron ahogados en una laguna del municipio bonaerense de Guaminí luego de que la lancha que los trasladaba diera “una vuelta de campana”. Los especialistas intentan rastrear por estas horas a una quinta víctima del accidente que tuvo lugar este sábado.

El incidente, que se produjo en uno de los espejos de agua que integran el denominado sistema de las Encadenadas del Oeste, provocó un amplio operativo de emergencia, que involucró a personal de Prefectura Naval, Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios de la zona y Defensa Civil y miembros de la Dirección de Riesgos Especiales provincial.

Tragedia en Guaminí: se dio vuelta una lancha y murieron tres pescadores y un guía

De acuerdo con la información a la que accedió LA NACION, cinco hombres se encontraban a bordo de una embarcación en una actividad de pesca deportiva cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, la lancha perdió estabilidad y se dio vuelta en medio de la Laguna del Monte. Habían pasado unos minutos del mediodía. El vuelco provocó que todos los ocupantes terminaran en el agua, por lo que se activó un operativo de emergencia para intentar localizarlos a todos.

Tragedia en Guaminí: se dio vuelta una lancha y murieron tres pescadores y un guía. Policía Bonaerense

En medio del operativo fueron hallados los cuerpos sin vida de José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 y vecino de la ciudad de Buenos Aires; y José Luna, de 70. Durante las últimas horas hallaron el cuerpo del guía de pesca, identificado como José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó, agregaron las fuentes consultadas por este diario.

Tragedia en Guaminí: se dio vuelta una lancha y murieron tres pescadores y un guía. Policía Bonaerense

Por estas horas permanecía desaparecida una quinta persona, cuya búsqueda se retomó en la madrugada de este domingo. La Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso. La investigación por averiguación de causales de muerte está a cargo de la UFIJ N.º 3 de Trenque Lauquen, que dio intervención a la Policía Científica.

La Laguna del Monte es un importante espejo de agua de la provincia de Buenos Aires, ubicado junto a la ciudad de Guaminí. Forma parte del sistema de las Encadenadas del Oeste y es un sitio sumamente popular para el turismo y la pesca deportiva. En su interior se encuentran la Isla Sistina (donde funciona una conocida estancia turística) y la Isla Chica (actualmente sumergida).