Tenía 11 años, llevó a una beba a vacunar y contó que era su hija porque su hermano la violaba: lo detuvieron tres años después

La enfermera del vacunatorio de Morón vio a una niña de 11 años con una beba en brazos en la sala de espera y creyó que eran hermanas. Le dijo que las vacunaría y tras ello preguntó por la madre, quería saber dónde estaba el adulto responsable de esas dos criaturas. La niña contestó: “Soy yo la mamá”.

Esa charla ocurrió en 2018. Inmediatamente después la profesional la contuvo, charló con ella y consiguió que le diera detalles de su situación: “Mi hermano me violó”, le dijo. Entonces la enfermera dio aviso a la Justicia y se emitió la denuncia contra Luis G.P., hermano de la menor.

Ya con las autoridades F, como fue identificada la nena, pudo contar que quien abusó sexualmente de ella fue su medio hermano materno y que la agredió al menos dos veces. Además indicó que producto de una de esas violaciones quedó embarazada y dio a luz en marzo de 2018.

Tras la denuncia, la niña fue derivada ese año a un tratamiento terapéutico con la licenciada Victoria Martí (MP 98353 y MN 68214), psicóloga del sistema sanitario de Merlo, según informó hoy el medio Primer Plano.

“Ella llegó, siempre con su beba, por una derivación. Yo la veía muy abatida, como que no quería hablar. Entonces, luego de algunas sesiones le recomendé que no vuelva, porque evidentemente ese no era su tiempo para hablar conmigo. Y le que dije que cuando me necesitara me busque, que iba a estar a su disposición. Nueve meses después se contactó y comenzamos un vínculo que persiste hasta hoy”, contó la profesional a ese medio.

Cuando comenzó la investigación en la Justicia para apresar a Luis G.P., la niña continuó viviendo en su casa materna, donde le reprocharon haber acusado a su hermano. De hecho, según le contó a Martí, le decían que ella lo había provocado.

En las charlas que tuvo con la psicóloga, F. hablaba de Luis P.G como el “innombrable” y aseguraba que su familia le exigía que se haga cargo sola de la beba cuando no tenía dinero para comer ni para pañales. “Vivía completamente abandonada. Así es que pudo irse de su casa, siempre con su beba, para estar institucionaliza”, explicó Martí.

La detención del acusado

En la causa judicial, llevada adelante por la fiscal Paula Hondeville, de la UFI N° 10 de Morón en el juzgado de garantías N°3 del juez Ricardo Fraga, se acusó a Luis P.G. de abuso sexual con acceso carnal agravado contra una menor aprovechando la situación de convivencia preexistente.

El pedido de detención fue inmediato, pero el hombre se mantuvo prófugo hasta este lunes cuando, después de tres años, lograron apresarlo gracias a que se le pidió ayuda al grupo de Asuntos Especiales de la Policía.

Se detectó que el hombre había sido empleado en una obra en construcción en Tigre. Desde el Departamento de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario Flavio Andrés Marino, se coordinó un operativo con la constructora y agentes que se hicieron pasar por operarios lograron detenerlo. Luis no se resistió.

Busca un hogar

F., hoy de 13 años, y la beba ahora se encuentran en un hogar de tránsito en General Rodríguez y buscan ser adoptadas por una familia. De no ser así deberían pasar a vivir en una institución de régimen cerrado ya que la niña no quiere, ni debería, volver a su casa de origen.

Las personas que deseen y estén en condiciones de sumar a su familia a F y a su beba pueden comunicarse con el Juzgado de Familia N°8 de Morón, donde radica la causa.

Martí, quien hoy es su referente afectiva, contó: “La fui a ver y vino corriendo a abrirme la puerta y con una sonrisa. Me di cuenta de que jamás la había visto sonreír. Ella y su hijita necesitan un lugar que les brinde amor y la contención lógica, que sabemos que es difícil de conseguir, pero también creemos que hay mucha gente dispuesta a brindarse”.

Dónde pedir ayuda ante un abuso