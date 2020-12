La senadora Gladys González explicó por qué cambió de parecer respecto al aborto en 2018

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 11:26

Gladys González, senadora por la provincia de Buenos Aires del bloque Cambiemos, participó este miércoles por la madrugada del debate por la legalización del aborto, que finalmente se aprobó con 38 votos a favor, 29 en contra, una abstención y cuatro ausentes. Durante su intervención, González se expresó a favor del aborto legal por segunda vez en un discurso conmovedor. Sin embargo, hasta 2017, la senadora estaba en contra, un tema al que se refirió la primera vez que se trató la ley, en agosto de 2018.

"En nuestro país las mujeres madres pobres mueren porque el Estado aún no les ha dado la posibilidad al acceso pleno a la salud pública", manifestó durante la sesión de hace dos años atrás. "Mueren por falta de controles, por infecciones durante el embarazo, por hemorragias internas y por enfermedades vinculadas al posparto. Mueren por abortos clandestinos", sostuvo. "Frente a todas esas causales de muerte, excepto el aborto, el Estado permite que las mujeres se acerquen al sistema de salud. Frente al aborto, no. Está prohibido. Las mujeres ni siquiera pueden acercarse al Estado".

En ese sentido, contó qué fue lo que cambió en su manera de pensar. "Esa es la realidad que yo antes no veía", señaló. "No veía que nos estábamos perdiendo una oportunidad, la de salvar a esa mujer que pudiéndose acercar al Estado, no lo hace porque esta prohibido".

Luego, en aquel discurso que pronunció en agosto de 2018, González apuntó a la importancia de la implementación de otras medidas, además de la legalización del aborto, que logren acompañar a las personas gestantes. "Estamos frente a políticas públicas que van a generar resultados a largo plazo pero mientras tanto, ¿qué hacemos?", se cuestionó. "Falta mucho pese a todo lo que hacemos. No podemos proponer cerrar el sistema como solución frente a la muerte de mujeres por abortos clandestinos", añadió, dejando en claro su posición a favor de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Al respecto del paquete de medidas que acompañan esta decisión legislativa, consideró: "Implementamos una política agresiva de educación sexual, procreación responsable, anticoncepción y protección de las madres embarazadas". Eso, aclaró "no puede justificar que el Estado le siga cerrando las puertas del sistema de salud a la mujeres que están tomando la difícil decisión de avanzar o no avanzar frente a un embarazo no deseado. Es una contradicción mayúscula".

En aquel discurso, González también relató que, en 2017, ella pensaba que con esta serie de medidas complementarias era suficiente para prevenir los abortos clandestinos. "Pero no visualizaba que la penalización siempre va a constituir un obstáculo para que esas mujeres se acerquen al sistema", aclaró.

Hacia el final, emocionada, la legisladora manifestó: "Sueño para las mujeres argentinas lo mismo que sueño para mis hijas. Sueño que se enamoren, que panifiquen tener sus hijos como yo soñé tenerlas, sueño que no tengan que tomar nunca esa decisión". Y añadió: "Fueron muy difíciles todos estos meses porque me di la oportunidad de la reflexión. Sueño que las mujeres nunca tenga que tomar la difícil decisión de interrumpir un embarazo, pero si tienen que hacerlo quiero que lo hagan seguras, acompañadas y con el amor que necesitan para transitar ese momento doloroso".