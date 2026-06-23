Abren inscripciones para un curso internacional de Guitar Craft y Guitar Circle en Villa Elisa

Instructores y practicantes de la escuela internacional Guitar Craft, fundada por el músico inglés Robert Fripp en la década de 1980, se reunirán del 23 al 28 de junio en Villa Elisa, Entre Ríos, para dictar un curso de introducción al trabajo en círculo de guitarras. Se trata de un encuentro introductorio y residencial de práctica y performance que está abierto a cualquier persona que desee participar y no se requiere experiencia previa.

El curso está abierto a guitarristas de todos los niveles de experiencia. Durante una semana, se presentará la afinación Guitar Craft, los fundamentos técnicos de ambas manos en la guitarra y la dinámica de trabajo del círculo de guitarras. Además, los participantes convivirán y compartirán el trabajo en la casa, la práctica con el instrumento y sesiones de Tai Chi, Feldenkrais y Técnica Alexander en un trabajo integral del cuerpo y la mente.

El encuentro, por su parte, será dirigido por Luciano Pietrafesa, Steve Ball, Claudio Lafalce e Ignacio Gracián con el apoyo de los miembros locales de la escuela. También se presentará la Afinación Guitar Craft, una introducción al Circulo de Guitarras y a la Orquesta, y se trabajará en los principios fundamentales del uso de ambas manos en la guitarra. “Nuestro objetivo es desarrollar y ampliar nuestra relación con la guitarra, con la música y, por lo tanto, con nosotros mismos”, declararon desde la institución.

Para quienes cuentan con una práctica establecida y mayor experiencia y participen Orquesta Internacional de Música en Movimiento XI, el objetivo para el curso es seguir desarrollando las habilidades y el repertorio de la Orquesta. Este último incluirá nuevas composiciones de los participantes y Temas seleccionados de GC, en preparación para el trabajo con The League of Crafty Guitarists.

El trabajo de The League consiste en un estudio profundo y detallado de los Temas de GC y del repertorio relacionado y técnicas. El enfoque estará puesto en la mecánica guitarrística necesaria para la fiabilidad y la calidad tonal. Los temas, en tanto, sostendrán el trabajo conjunto y profundizarán la conciencia e integración de la mente, las manos y el corazón, como músicos y por extensión a nuestra vida cotidiana, según señalaron desde la institución.

Robert Fripp fue el fundador de King Crimson, banda con la cual alcanzó reconocimiento internacional en los últimos años de la década de 1960. En el año 1985 fundó, como consecuencia de la evolución de su trabajo artístico y personal, una escuela de guitarra que busca desarrollar la relación del músico consigo mismo, con el instrumento y con la música.

Desde entonces, unos 3000 instrumentistas han participado de cursos y seminarios de su escuela. En el mes de junio, un equipo de reconocidos instructores con amplia trayectoria en Guitar Craft se reunirá en la región para dictar un nuevo seminario residencial de una semana.