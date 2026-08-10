Dos choferes y un coordinador de una empresa de transportes están varados en Las Leñas a 20 grados bajo cero

Debido al fuerte temporal de nieve que afecta a las zonas cordilleranas de la Argentina, dos choferes y un coordinador de una empresa de colectivos turísticos permanecen varados en las inmediaciones del centro de esquí Las Leñas, en Mendoza. Los trabajadores quedaron aislados después de que dos micros de la compañía no pudieran continuar su recorrido por la acumulación de nieve y hielo en la ruta provincial 222. “Hace 20 grados bajo cero ahí donde ellos están”, advirtieron desde la empresa.

El domingo por la tarde, dos micros de la empresa Sol Bus partieron desde Las Leñas rumbo a la ciudad de Mendoza. Sin embargo, el temporal de nieve y un choque registrado en la ruta provincial 222 impidieron que los vehículos pudieran continuar hacia Los Molles. Los pasajeros fueron evacuados y trasladados primero hasta la capital mendocina, desde donde continuaron viaje hacia San Luis. Los dos choferes y un coordinador, en cambio, permanecieron en la zona.

Verónica Escudero, coordinadora de viajes de la empresa, relató a Cadena 3 que “desde las 2 de la mañana [de este lunes] no hay movimiento alguno para poderlos ayudar”. “Evacuamos a los pasajeros porque la nieve se compacta y se hace hielo. Se corre, por más que el coche tiene cadenas. Es un peligro con el contingente lleno”, explicó.

Los tres trabajadores permanecen dentro de uno de los colectivos. Para protegerse de las bajas temperaturas, encienden el motor periódicamente para calefaccionar el vehículo y aprovechan la señal disponible para comunicarse, según contó Escudero. “Vialidad no nos atiende… es la vida de dos compañeros de nuestra empresa”, reclamó la mujer.

Dos choferes y el coordinador de una empresa de transportes están varados en Las Leñas a 20 grados bajo cero.

De acuerdo con el diario local Uno, la Dirección Provincial de Vialidad dispuso este domingo un corte temporal de la ruta provincial 222 debido a un accidente múltiple y a la presencia de hielo sobre la calzada. El organismo informó que la ruta “será rehabilitada cuando se hayan recuperado las condiciones mínimas de seguridad y transitabilidad”.

Suspensión de clases

En medio del temporal, y ante las alertas meteorológicas por nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos, el gobierno de Mendoza también dispuso medidas preventivas.

A partir de las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender este lunes las clases presenciales del turno mañana en escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe, San Rafael, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

La medida también alcanzó a las localidades de Potrerillos y Cacheuta, en Luján de Cuyo; y a Uspallata y Alta Montaña, en Las Heras.