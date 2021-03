“Acá vivía yo”: el desgarrador posteo de una mujer afectada por los incendios

“Toda la vida que había construído estaba ahí”, dice Gretel Eliana Reguiló, de 35 años, en su cuenta de Facebook, junto a las fotos que rememoran los momentos vividos en su casa, que horas atrás fue devorada por las llamas en la localidad chubutense de Lago Puelo, 13 kilómetros al sur de El Bolsón.

“Acá vivía yo. Cada día salía de casa y agradecía el bosque, el aroma de la tierra húmeda, el canto de los pájaros, los mates en la escalerita de la casita... acá fuimos felices muchas personas!! La casita acogió a mucha gente hermosa y estaba llena de recuerdos y risas y llantos e intensidades. Tenía unas ventanas hermosas por donde entraba el sol y las gatas cuando las corrían los perros vecinos. Tenía mucha madera, tenía alma. Tenía todas las cosas de una vida armada paso a paso, recuerdos, fotos, libros, pelis, juegos, juguetes preferidos de mis pipis, sus cuadernos, su historia, sus dibujos, ropa, comida, amor a montones. Las mascotas Garras, Michina y Fefa. Tenía máquinas de coser, heladera, lavarropas, microondas, cafetera, pava eléctrica, impresora, guitarras, bici... pufff cosas materiales que ya siento que ni vale la pena mencionar. Toda, PERO TODA la vida que había construído estaba ahí. Tenía nuestro nuevo proyecto de fermentos que estábamos encarando con todo el amor y aprendiendo con mucho entusiasmo con mi cumpa de vida el Facu, que por suerte no se despega de mi lado. Tenía. Ya no tengo más. A alguien se le ocurrió que estaba bien arrasar con todo sin importarle nada. Y hoy eso. No tengo nada. De nada. Ni mis mascotas. Con mucho dolor suelto mi casita templo de Radal, y toda la belleza natural que la rodeaba. Estamos en pampa y la vía, nos quedamos sin nada. Así que acá estamos para recibir todo lo bueno que venga. El detalle: el 15/3 cumplo 36 años. Es una gran manera de arrancarlos. Completamente despojada de todo, empezando de cero. GRACIAS CASITA POR ACOGERME ASÍ, GRACIAS RADAL POR TU GRANDEZA”, dice en la red social Reguiló.

En la publicación, que rápidamente se volvió viral, Reguiló describe “desde el dolor” el drama que viven más de 250 familias afectadas por los incendios en El Hoyo, Lago Puelo, El Maitén y el paraje Las Golondrinas, en la provincia de Chubut. “Todo fue natural, Gretel lo hizo sin pretender generar nada”, explica a LA NACION la pareja de Reguiló, Facundo Gallardo, de 39 años, y cuenta que los sorprendieron gratamente las repercusiones del posteo ya que recibieron decenas de mensajes de apoyo y ayuda de todas partes del país e inclusive desde el exterior.

“Gretel es profesora de inglés en un colegio y yo soy chef, pero me quedé sin trabajo porque perdímos nuestro emprendimiento de fermentos que teníamos en nuestra casa”, dice Gallardo.

Reguiló y Gallardo, que ahora se encuentran alojados en la casa de unos familiares, sienten que necesita “procesar” todo lo sucedido y destacan que como ellos, hay muchísimas familias en la comarca que “lo han perdido todo” y que están viviendo estos momentos con mucha “impotencia y dolor”.

Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, afirmó que los incendios son “intencionales” y que la Justicia deberá investigar quiénes son los responsables y cuáles fueron sus intereses. “Llama la atención que en tres horas haya siete localidades afectadas por fuegos intencionales, no sé cual es la intencionalidad, para eso está la Justicia”, dijo el funcionario quien antes destacó: “Hablamos de intencionalidad manifiesta con fines económicos”.

