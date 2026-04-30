Avispas chaquetas amarillas: qué son, por qué pican y en qué casos pueden ser mortales

La chaqueta amarilla es una avispa que en los últimos años se volvió cada vez más conocida fuera del ámbito científico y ambiental, sobre todo a partir de episodios graves registrados en distintas zonas de la Patagonia. Su nombre técnico es Vespula germanica y se trata de una especie exótica, es decir, no originaria de la Argentina. Llegó a América del Sur en la década de 1970, fue introducida en Chile en 1974 y, con el paso del tiempo, se expandió hacia distintos territorios del país, en especial áreas cordilleranas y parques nacionales.

A simple vista, suele ser confundida con una abeja. Sin embargo, presenta diferencias claras: su cuerpo es negro con bandas amarillas bien definidas, simétricas, y tiene un vuelo rápido y errático. A diferencia de las abejas, la chaqueta amarilla no pierde el aguijón al picar, lo que le permite atacar más de una vez. Además, tiene mandíbulas fuertes con las que también puede morder, un rasgo que incrementa su peligrosidad en situaciones defensivas.

El riesgo que representan las chaquetas amarillas quedó expuesto días atrás en Neuquén, donde un hombre de 67 años murió tras ser atacado por estos insectos. La víctima estaba cortando leña cuando, de manera accidental, golpeó un panal y fue picada en múltiples ocasiones. Según informaron los médicos que lo asistieron, falleció como consecuencia de un shock anafiláctico, una reacción alérgica grave que puede producirse tras la picadura de himenópteros como avispas y abejas.

Se trata de un insecto social que vive en comunidades numerosas. Construye nidos colectivos, también llamados panales, que pueden encontrarse tanto bajo tierra como en la vegetación, árboles, arbustos o estructuras cercanas a viviendas y campamentos. Pero estos panales no se asemejan a los de una abeja melífera, parecen más unas burbujas fabricadas con tierra que una obra arquitectónica de la naturaleza. En algunos casos, esos nidos quedan ocultos, lo que aumenta el riesgo de encuentros accidentales durante actividades cotidianas como caminatas, trabajos rurales, tareas de jardinería o excursiones turísticas.

Uno de los factores que vuelven más riesgosa a esta especie es su comportamiento estacional. Durante gran parte del año, las chaquetas amarillas no suelen mostrarse excesivamente agresivas. Sin embargo, en otoño, su conducta cambia: aumenta la actividad predadora y defensiva, y los ataques se vuelven más frecuentes ante cualquier perturbación del entorno del nido. Golpear accidentalmente un panal, pisarlo o acercarse demasiado puede desencadenar un ataque grupal.

Desde el punto de vista sanitario, las picaduras representan un riesgo variable según la persona y la cantidad de agresiones. En la mayoría de los casos, provocan dolor intenso, inflamación y enrojecimiento local. Pero en personas alérgicas, o cuando se producen múltiples picaduras, pueden desencadenar reacciones graves como el shock anafiláctico, una respuesta alérgica generalizada y potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata. Por ese motivo, los especialistas remarcan la necesidad de consultar de urgencia ante cualquier reacción severa o antecedente de alergia.

El impacto de la chaqueta amarilla no se limita a la salud humana. Su comportamiento alimentario la define como un predador oportunista y carroñero. Ataca abejas melíferas, saquea colmenas en busca de miel y polen y genera perjuicios importantes en la apicultura. También afecta frutales, ya que muerde los frutos maduros, los daña y facilita el ingreso de gérmenes, lo que complica la cosecha manual. En zonas rurales, puede atacar animales con heridas o durante pariciones, mordiéndolos para obtener proteínas, una característica por la que también se la conoce como “avispa carnicera”.

Además, su presencia altera el equilibrio de los ecosistemas al competir con insectos nativos o depredarlos, lo que genera impactos ecosistémicos difíciles de revertir una vez que la especie se establece de manera permanente en una región. Una diversidad de estudios científicos han demostrado cómo esta, como otras especies introducidas en la zona, desembocaron en el desplazamiento de especies nativas como el abejorro colorado -el más grande del mundo- que ahora se encuentra en peligro de extinción. Por estas razones, su control y prevención son una preocupación constante para las autoridades ambientales.

La principal recomendación frente a la chaqueta amarilla es la prevención. Especialistas de la Administración de Parques Nacionales insisten en evitar cualquier disturbio en nidos y sus alrededores, en especial durante el otoño. En actividades al aire libre, aconsejan no usar perfumes ni fragancias intensas, ni ropa de colores llamativos, que pueden atraer a los insectos. También recomiendan mantener la calma ante su presencia, no hacer movimientos bruscos ni intentar espantarlas mientras vuelan.

En campamentos y picnics, se sugiere mantener cerradas las carpas, revisar el interior antes de ingresar y verificar la presencia de avispas en vehículos que estuvieron estacionados. Los alimentos y residuos no deben quedar expuestos, y es clave observar bebidas y comidas antes de llevarlas a la boca, ya que las chaquetas amarillas no se espantan fácilmente y pueden posarse sobre ellas. Evitar andar descalzo es otra medida importante, ya que muchos nidos se construyen en el suelo y pasan inadvertidos.

Si una avispa se posa sobre el cuerpo, la recomendación es no aplastarla ni agitarse, sino permanecer quieto hasta que se aleje. En caso de picadura, aplicar compresas frías en la zona y consultar rápidamente con un profesional de la salud, sobre todo si la persona presenta antecedentes alérgicos o reacciones inusuales.