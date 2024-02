escuchar

Cinco argentinos murieron ayer por la tarde en un trágico accidente que se produjo en una ruta de Quintana Roo, estado mexicano en la Península de Yucatán, tras colisionar con una van de turismo que conducía un mexicano, también fallecido y quien iba solo en el vehículo. Así lo informó el Gobierno de dicho Estado a través de sus redes sociales. Hay otros dos argentinos que se encuentran hospitalizados, aunque Cancillería aún no pudo identificar a las víctimas del siniestro. Apenas conocido el accidente, muchos usuarios mexicanos denunciaron a través de las redes sociales las “malas condiciones” de estas rutas.

El hecho ocurrió a las 13.30 del domingo en la autopista Puerto Aventuras-Tulum, camino que cuenta con un importante movimiento turístico a diario, ya que conecta distintas localidades de la Riviera Maya, y se dirige a la Península de Yucatán, donde hay balnearios como Playa del Carmen y Cancún, entre otros.

Estos sitios son populares para actividades como el buceo y la pesca, pero también son visitados por millones de turistas atraídos por sus playas de arena blanca y agua turquesa. A su vez, cuentan con una importante infraestructura dedicada a la hotelería que son parte de la llamada Riviera Maya mexicana, que adopta ese nombre por los antiguos pueblos de esa cultura, que habitaron la zona hasta la llegada de los conquistadores europeos.

La asistencia tras el accidente fatal en Playa del Carmen

Debido al tránsito que caracteriza a la zona, cientos de usuarios mexicanos apuntaron contra las pésimas condiciones de la ruta tras un posteo de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sobre el operativo de emergencia que se llevó a cabo tras el accidente. A su vez, expresaron su indignación respecto de la cantidad de vans turísticas que manejan de manera “imprudente”.

“Esa carretera desde Cancún hasta Tulum con iluminación deficiente, camellones llenos de maleza que invade los carriles, es el peor tramo del puente del Moon Palace al Hotel Vidanta. Años lleva sin iluminación, los postes son solo de adorno”, tuiteó @CsNTWT.

Bajo esta línea, @mansolpue reclamó: “Esa carretera ya tiene baches, grietas. Todo el mundo la usa de carreras, nadie la vigila. Hay mucho transporte de carga y de turismo, todos manejan en el carril izquierdo, ¿para cuando una autopista? ¡No todos nos moveremos en tren!”.

“Esos cafres son una amenaza, cero respeto por los demás. El Estado otorga licencias de conducir para matar, no para transportar. Debe usted imponer estándares de manejo y recapacitación de los choferes”, posteó @Takbron.

Otros, como @hymchavez, criticaron a la gobernadora por la nula presencia de la policía para controles de velocidad. “Como nunca andas en la carretera federal [Mara Lezama], no te das cuenta de la velocidad a la que se manejan las vans turísticas y taxis de Quintana Roo. Al no existir ya Policía Federal ni radares, nadie los detiene. Tantos años de vivir en Cancún y no saber del problema”, sentenció con cierta indignación.

En sintonía con tales dichos el usuario @RRMMEX aseguró que Quintana Roo es un “Estado sin ley” y que “la impunidad y la corrupción son absolutas”.

El accidente

Según las autoridades, el auto en el que se encontraban los argentinos pudo haber perdido el control por las intensas lluvias que atraviesa la localidad y pasar al carril contrario, donde impactó de frente contra la van de la empresa turística eTransfers.

“Con base en las primeras investigaciones, se puede determinar que, debido a las condiciones climatológicas que se presenta en la ciudad, uno de los conductores perdió el control de su vehículo, invadiendo el carril contrario, provocando el accidente”, aseguró la Fiscalía de Quintana Roo.

Por su parte, la gobernadora del estado de Quintana Roo compartió las imágenes del rescate en helicóptero en su cuenta de X y explicó los trabajos que se realizaron en el lugar. “Los equipos de emergencia, seguridad y protección civil, se encuentran ya en funciones de traslado de la persona que está siendo atendida tras el lamentable accidente automovilístico ocurrido en la carretera federal Puerto Aventuras-Tulum”, difundió horas después del accidente.

En algunos de los videos que se viralizaron por redes sociales se puede ver que las víctimas estaban vestidas con ropa de color verde, por lo que se cree que se dirigían a ver un partido de fútbol en las cercanías de la ciudad de Cancún.