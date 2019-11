Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de noviembre de 2019 • 12:39

La conmoción no cede con el correr de las horas: un ómnibus que trasladaba chicos de entre 11 y 12 años volcó esta mañana a la altura de Lezama y fallecieron dos menores. El destino del viaje era San Clemente, hasta allí se trasladaban los estudiantes de la Escuela Primaria N° 41 Rosario Vera Peñaloza de la localidad bonaerense de Benavídez c on el objetivo de disfrutar un día en Mundo Marino.

Los padres de los chicos vivieron horas dramáticas en busca de información. Hay menores internados en distintos centros médicos con diversos niveles de gravedad.

El conductor del ómnibus, Alberto Maldonado, se encuentra demorado junto al acompañante mientras se buscan establecer las causas del accidente.

Una visualización de LA NACION permite reconstruir lo sucedido con los datos que se conocen hasta el momento.