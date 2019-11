Volcó un ómnibus que llevaba chicos a San Clemente del Tuyú: hay dos muertos y varios heridos Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

LEZAMA.- El viaje de 43 chicos de 11 y 12 años para conocer el mar se convirtió esta mañana en la peor de las pesadillas: el micro volcó en la ruta 2 y dos niñas murieron en el acto por el accidente. Otros dos niños en estado grave, con serios riesgos en sus miembros superiores, fueron trasladados en helicóptero y están siendo operados.

Los dos pequeños son intervenidos en el hospital El Cruce, de Florencio Varela, y Eva Perón de San Martín. En el hospital municipal de Chascomús hay otros dos niños internados con traumatismo de cráneo.

Dolor entre los familiares de los niños accidentados Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

En tanto, en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata llegó otro niño con traumatismo grave en sus miembros superiores y fractura expuesta de cúbito radial. Se espera otro paciente con el mismo cuadro.

"Fue terrible. Cuando llegamos estaban todos en shock", dijo a LA NACION Pamela Ferreira, secretaria de seguridad de Lezama. En el lugar trabajaron 22 ambulancias y se activó un alerta amarillo para contener a los heridos.

Las dos niñas fallecidas en el trágico accidente fueron traslaladas a la morgue de Chascomús.

"Los nenes estaban muy aturdidos. Iban con mucha ilusión a Mundo Marino a conocer el mar", dijo Ferreira a LA NACION. "No voy a conocer el mar", se lamentaban a las seis de la mañana los pequeños que aún no conocían el fallecimiento de sus compañeros.

Los seis padres que acompañaban al grupo no encuentran palabras para explicar los sucedido a los progenitores de las dos niñas muertas. Están en completo shock. "Aún no sabemos qué pasó", dijo la madre de Natalia, que todavía espera a ver a su hija herida. La mujer no paraba de temblar.

"Mi sobrina iba sentada con la nena que falleció en el asiento del piso de arriba. Eran mejores amigas desde los 6 años. Aún no sabe que murió", dijo el tío de otra de las heridas a LA NACION.