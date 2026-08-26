Adicción a las redes: Meta llegó a un acuerdo para resolver las demandas millonarias de 29 estados estadounidenses

Meta Platforms llegó a un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos, ‌que acusaban a la ‌empresa ⁠de haber diseñado Instagram y Facebook para crear adicción en los menores, de engañar a los consumidores sobre su seguridad y de haber recopilado indebidamente ​datos personales ⁠de los ⁠menores que usaban sus plataformas, según se desprende de documentos judiciales.

El acuerdo se alcanzó durante un juicio en una corte federal de California por las demandas presentadas por 29 estados y evitó una de las pruebas más sonadas hasta la fecha sobre las acusaciones de que las empresas de redes sociales perjudicaron a los jóvenes.

Apenas unos días antes de que comenzara la selección del jurado, el 12 de agosto, un tribunal federal de apelación se negó a suspender el juicio. Estas demandas forman parte de una oleada ​más amplia de litigios interpuestos por estados, gobiernos locales, distritos escolares y particulares que alegan que Meta y otras empresas de redes ⁠sociales han agravado una crisis nacional de salud mental entre los jóvenes.

El juicio federal abarcó las demandas ‌de los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que alegaban que Meta había infringido sus leyes estatales de protección de los consumidores. El juicio también incluyó las denuncias de que Meta infringió la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos personales de menores sin notificación ni consentimiento de los padres, y al ‌usar los datos para entrenar modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa.

Meta ha negado las acusaciones, alegando que ha trabajado duro para proteger a los menores en sus plataformas. ‌La empresa argumentó que no podía haber inducido a error a los consumidores sobre si sus servicios eran adictivos, ya que ⁠la “adicción a las redes sociales” no es un trastorno psiquiátrico reconocido.

En un escrito presentado antes del juicio, la compañía señaló que California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey reclamaban hasta US$1,4 billones en sanciones. Los estados no habían revelado una cantidad concreta en dólares, pero afirmaron que la cifra se acercaría a los US$200.000 millones.

Los estados también reclamaban una indemnización por daños y perjuicios adicional, además de una orden que obligara a Meta a introducir cambios importantes en sus plataformas y a impedir que los menores crearan cuentas.

Con información de Reuters.