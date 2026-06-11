Advierten que el antisemitismo digital se mantiene en niveles críticos y con nuevas formas de propagación

El Congreso Judío Latinoamericano (CJL) y el Observatorio Web presentaron el Informe Anual sobre Antisemitismo en Internet 2025, el relevamiento regional más amplio sobre discursos de odio antijudío en plataformas digitales de habla hispana. El estudio examinó más de 118 millones de publicaciones en redes sociales, buscadores, medios digitales y plataformas de video, e identificó tendencias, patrones de comportamiento y modalidades de circulación del odio en el ecosistema online. La conclusión central destaca que el antisemitismo digital no volvió a los niveles previos al ataque terrorista de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Ese día marcó un quiebre estadístico. El Observatorio Web registraba en septiembre de ese año un promedio de 4000 mensajes antisemitas diarios en X. El día del ataque, esa cifra trepó a 200.000 publicaciones en una sola jornada. Durante octubre de 2023 se contabilizaron cerca de 5,9 millones de contenidos antisemitas.

Dos años después, revela el documento, el volumen no cedió de manera significativa. En septiembre de 2025 el registro seguía en 4,9 millones de mensajes mensuales. En diciembre, con el conflicto ya finalizado, aún rondaba el millón de contenidos, muy por encima de cualquier referencia histórica anterior al 7 de octubre.

El informe advierte que el cese de hostilidades en Medio Oriente no implicó una reducción proporcional del fenómeno. Por el contrario, sostienen que una parte del antisemitismo digital dejó de depender de la coyuntura para instalarse de forma estable: determinadas formas de odio, señala el documento, “se han normalizado como parte del paisaje digital”.

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la transformación en las modalidades de expresión del antisemitismo. “El discurso de odio aparece hoy frecuentemente disfrazado de ironía, referencias históricas distorsionadas o desinformación vinculada a la agenda internacional”, explicaron desde el Observatorio Web en un comunicado. Las teorías conspirativas –que atribuyen a los judíos supuestos controles económicos, mediáticos o políticos– mantienen alta circulación y se adaptan permanentemente a los temas del momento para captar nuevas audiencias.

El antisemitismo clásico, en tanto, representa una fracción mínima del total. En la red X, la negación o banalización del Holocausto alcanzó apenas el 0,39% de los contenidos antisemitas detectados. El 87,63% llama a la destrucción de Israel o niega su derecho a existir, responsabiliza a los judíos por la situación de Gaza y equipara el Holocausto con Gaza y a los judíos con los nazis; y un 12,76% correspondió a comparaciones entre Israel o el sionismo y el nazismo. Los investigadores identificaron además una estrategia creciente: el uso de términos como “sionista” o “sionismo” como sustitutos de la palabra “judío” para eludir los filtros de moderación de las plataformas.

Dónde circula más el odio

Ariel Seidler y Ariel Grosman son los autores del informe, en el marco del Observatorio Web, programa del Congreso Judío Latinoamericano junto con AMIA y DAIA, que desde hace más de una década realiza un seguimiento sistemático de las manifestaciones de antisemitismo y otros discursos de odio en internet, y se consolidó como una de las principales fuentes de análisis sobre esta problemática en la región.

El análisis comparado mostró que el antisemitismo se concentra en los entornos más abiertos y virales, donde la moderación es menor y la velocidad de circulación mayor:

X: 20,68% de los contenidos relevados clasificados como antisemitas. Uno de cada cinco mensajes vinculados a temas judíos contenía expresiones de odio.

Comentarios en medios digitales: 15,16%.

Facebook: 14,98%, el nivel más alto desde el inicio de las mediciones.

YouTube: 11,58%.

Google: 3,92% de promedio anual.

El informe también señala el rol de los algoritmos de recomendación y la dinámica de viralización propia de cada plataforma, que favorecen la expansión rápida de contenidos polarizantes y extremistas. Durante 2025, los contenidos antisemitas en X acumularon más de 313 millones de impresiones potenciales, destaca el comunicado.

“El antisemitismo no es un problema exclusivo de la comunidad judía. Es un indicador de deterioro social que afecta los valores democráticos y la convivencia de toda la sociedad. Monitorear, visibilizar y enfrentar estos fenómenos es una responsabilidad colectiva”, señalaron desde el CJL.

La preocupación se extiende especialmente hacia las nuevas generaciones. “Hace algunos años se viene comentando sobre el aumento del antisemitismo. Con este informe podemos cuantificarlo para entender su evolución. Surge el interrogante sobre cómo afectará principalmente a los usuarios más jóvenes, que pasan mucho tiempo en redes sociales, esta exposición de casi tres años de alto antisemitismo”, afirmó Claudio Epelman, director ejecutivo del CJL.

Desde la organización se subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre gobiernos, empresas tecnológicas, organizaciones de la sociedad civil y sistemas educativos para combatir los discursos de odio y promover una ciudadanía digital basada en el respeto y la convivencia democrática.