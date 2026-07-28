Mendoza: más de 20.000 turistas se acercaron a la nieve y mañana abrirán dos centros de esquí sobre la ruta 7

MENDOZA.― La nieve se convirtió en la estrella deseada de las vacaciones de invierno en tierra cuyana. Más de 20.000 turistas tuvieron este fin de semana un acercamiento al preciado recurso, hasta donde el temporal extremo y los trabajos de Vialidad sobre la ruta lo permitieron. En los últimos días, aunque todos querían llegar más cerca de la frontera, donde se ubican los principales complejos de esquí como Penitentes y Los Puquios, solo pudieron acceder hasta las localidades de Polvaredas y Punta de Vacas, a unos 10 kilómetros de los centros invernales.

La situación, sin embargo, está por cambiar. Aunque se mantienen cerrados, los complejos ya están listos para operar. Según confirmaron las empresas concesionarias a LA NACIÓN, este martes abrirán sus puertas, lo que permitirá que los turistas —sobre todo los visitantes de Buenos Aires, que inician su última semana de vacaciones— puedan finalmente disfrutar a pleno de las montañas mendocinas.

Los turistas esperan la apertura de los centros de esquí

“Ya está todo en condiciones para que abran sus puertas este martes. Ya se coordinó con los dos parques de nieve, así que van a estar operativos”, adelantó a este diario Pablo Tijeras, encargado de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, en Uspallata y Alta Montaña. En tanto, desde ambos complejos aseguraron a LA NACIÓN que empezarán a recibir a los visitantes con sus principales actividades y servicios, por lo que se podrá practicar el deporte blanco al menos en las pistas base y deslizarse en trineos, además de disfrutar de los paseos panorámicos. A medida que el temporal lo permita, explicaron, se irán habilitando las pistas ubicadas en los sectores más altos de la montaña.

En tanto, en el sur provincial, el reconocido complejo de esquí Las Leñas, uno de los más importantes de América Latina, ya se encuentra a pleno. Este sábado pasado se habilitó la mayoría de las pistas de esquí. En cuanto al camino para llegar al complejo, las autoridades indicaron que la ruta 222 se encuentra “transitable con precaución”, con portación obligatoria de cadenas.

Más de 20.000 turistas tuvieron este fin de semana un acercamiento al preciado recurso, hasta donde el temporal extremo y los trabajos de Vialidad sobre la ruta lo permitieron

Vale recordar que las previsiones oficiales indican que el temporal se extenderá hasta los primeros días de agosto, aunque hay “ventanas climáticas” que ayudan a realizar las tareas de despeje de la ruta 7.

Desde el gobierno provincial hicieron hincapié en los cuidados que se deben tener al circular por la zona para evitar accidentes. Este fin de semana se registraron dos episodios con dos mujeres que se deslizaron en “culipatín” por laderas de cerros no autorizadas para la práctica de la actividad, sufriendo, en uno de los casos, quebraduras y lesiones en diferentes partes del cuerpo.

“Los pronósticos indican que el temporal podría extenderse hasta el 5 o el 6 de agosto. A partir de allí, se evaluará cómo avanzar con las habilitaciones, siempre priorizando la seguridad”, explicó la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, quien remarcó además que el objetivo central de todas las instituciones involucradas es preservar la integridad de las personas.

Desde el gobierno provincial hicieron hincapié en los cuidados que se deben tener al circular por la zona para evitar accidentes

“Se recomienda hacer prácticas deportivas en los lugares habilitados. Hoy la montaña cuenta con dos parques de nieve habilitados, Penitentes y Los Puquios, que ofrecen todas las condiciones de seguridad para realizar actividades recreativas, ya sea con trineos, culipatines, deslizadores o esquí. Recomendamos jugar solamente en zonas habilitadas, porque fuera de pista puede haber mucho riesgo”, detalló la titular de Emetur.

La funcionaria agregó que tanto las fuerzas nacionales como la Policía de Mendoza, las Guardias Urbanas Municipales de Luján y Las Heras y las patrullas de montaña realizan tareas permanentes de prevención, aunque destacó que la concientización de los visitantes también es determinante. “La prevención nunca alcanza si no existe responsabilidad individual. Tenemos que cuidarnos entre todos. No es lo mismo hacer un muñeco de nieve que deslizarse por laderas que no están preparadas para esa actividad”, acotó la funcionaria.

El paso internacional

Lo que todavía seguirá incomunicado e intransitable es el paso internacional a Chile. Desde hace más de 10 días se mantiene cerrado el Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR), con más de 1.500 camiones esperando el aviso para retomar el viaje al país vecino. Hasta ahora lo único que se ha permitido realizar en la ruta, en la localidad fronteriza de Las Cuevas, es la “brecha sanitaria”. Será clave en los próximos días el trabajo que hagan Vialidad Nacional y su par chileno para poder autorizar la circulación entre ambos países.