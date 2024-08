Aerolíneas Argentinas anunció que reprogramará vuelos internacionales y de cabotaje por asambleas gremiales

Escuchar

A través de un comunicado al que tuvo acceso LA NACION, Aerolíneas Argentinas anunció este lunes por la noche la reprogramación de vuelos internacionales y de cabotaje que se verán afectados por las asambleas anunciadas por los gremios que nuclean a pilotos (APLA) y tripulantes (AAA) para los días lunes, miércoles y viernes de esta semana. “La compañía considera que estas medidas constituyen un paro encubierto, situación denunciada ante la Secretaría de Trabajo”, precisa el escrito. Desde la aerolínea de bandera dijeron a este medio que todavía no hay una cifra total de los viajes que se verán comprometidos.

“En el caso de los vuelos afectados durante el día de mañana entre las 10 y las 13 horas por las asambleas en las terminales de Córdoba y Mendoza, se modificarán los horarios de un total de diez vuelos sin ninguna cancelación”, adelantaron. Luego, respecto del miércoles, se cambiarán además los horarios de vuelos con destino a Miami y Cancún mientras se demorará también un vuelo a Madrid, “todo ello para evitar asambleas anunciadas para las 21″. “Por último, en relación a los vuelos afectados por las asambleas en Aeroparque entre las 6 y 9 horas del viernes, las modificaciones se realizarán durante los próximos días”, detalla el documento.

“Todos estos cambios de horarios se informaron vía mail a los pasajeros, por lo que se les solicita estar atentos a su correo electrónico. También podrán verificar el estado de su vuelo en la página oficial o en nuestro WhatsApp, en la opción ‘estado de vuelo’. Aerolíneas Argentinas realizará su máximo esfuerzo para preservar los itinerarios originales con las menores modificaciones posibles. Lamentamos profundamente cualquier inconveniente que estas medidas de fuerza unilaterales puedan producir a los planes de viaje de nuestros pasajeros”, concluye el comunicado.

Como menciona la comunicación, a horas de la mañana de lunes, Aerolíneas Argentinas denunció ante la Secretaría de Trabajo a gremios aeronáuticos por llevar adelante un “un paro encubierto bajo la excusa de supuestas asambleas informativas”. Desde la compañía aeronáutica anticiparon que se aplicarán descuentos salariales a más de 200 pilotos, copilotos y tripulantes de cabina. “De acuerdo a lo difundido por los propios sindicatos, entre el 19 y 30 de agosto, las acciones abarcan más de 14 horas de asambleas en distintas terminales aéreas, que constituyen una efectiva y total paralización de la actividad de la compañía en esas y otras ubicaciones”, explicaron en un primer escrito. Desde la empresa argumentan “en total se cancelaron 16 vuelos, y otros 85 registraron demoras”.

En lo que va de agosto, se cancelaron 16 vuelos y otros 85 registraron demoras a raíz de medidas gremiales Ricardo Pristupluk

El descuento a empleados fue además confirmado por el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa: “Contarles que en Aerolíneas Argentinas se han descontado cada una de las horas no trabajadas a más de 200 empleados - ligados al sindicato de pilotos - que causaron demoras y cancelaciones, el lunes y el día jueves, de la semana pasada. Además, Intercargo descontó las horas - a 212 empleados de la Asociación del Personal Aeronáutico y a 13 de la Unión de Personal y Profesional de Empresas Aerocomerciales - también implicados en los paros encubiertos, que impidieron a miles de personas poder volar, poder tomar sus aviones. En total el monto de sanciones asciende a 22 millones de pesos y se suman a los 160 millones de pesos”.

“Como ocurre en cualquier empresa privada -esto es una obviedad, pero hay que repetirlo-, lamentablemente, el que no trabaja, no cobra. Recordemos que estos sindicatos son los mismos que defendieron el déficit de Aerolíneas, que pagamos entre todos y abrazaron a personajes cómplices de la destrucción, del sistema aerocomercial, como fue la fórmula Fernández-Fernández. La Argentina patotera se terminó: el que no trabaja, no cobra”, completó.

Medida de fuerza contra el Gobierno: arrancan las asambleas y se complican los vuelos Tadeo Bourbon

Por su parte, desde el gremio, aseguraron a comienzos del mes que en la negociación paritaria con Aerolíneas Argentinas recibieron “propuestas mediocres y muy por debajo de los índices de inflación” y que por eso tomaron la decisión de realizar una medida coincidente con el inicio del receso invernal.

Tras esa situación fue que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero luego no fueron convocados a negociar, según denunciaron desde Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. La denuncia representa un paso más en la relación rocosa de los sindicatos con la nueva administración.

LA NACION

Temas Aerolíneas Argentinas