Alberto Crescenti, sobre los incidentes por los festejos en el Obelisco: “No podíamos buscar a los heridos porque recibíamos cascotazos”

El director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, habló hoy sobre los desmanes ocurridos ayer en el festejo por la consagración de la Argentina como campeón del Mundial Qatar 2022 en el centro porteño. “No podíamos recoger a los heridos porque recibíamos cascotazos”, dijo sobre las agresiones que recibió el cuerpo médico y las ambulancias. Sin embargo, destacó que “fue un grupúsculo que protagonizó los desmanes en los que quedaron nueve policías y cuatro civiles heridos”.

Crescenti, en declaraciones radiales, explicó que con respecto a los incidentes del domingo, este martes, hubo menos personas heridas en la ciudad de Buenos Aires, lo que es de destacar considerando que se movilizaron cerca de 4 millones y medio de personas hacia el Obelisco porteño. “Las cifras del domingo anterior [el día en que la selección nacional ganó la Copa del Mundo] fueron unos 340 heridos”, dijo a radio La Red y destacó que ayer solo fueron unas 24 personas las asistidas por el SAME. “La mayoría de ellas, 10 o 15, fueron producto de la gran ingesta de alcohol. Se caían de semáforos, luminarias y techos de Metrobus y sufrieron heridas, fracturas simples y expuestas”, detalló.

Luego, lamentó los disturbios que se ocasionaron por la noche en la zona del centro porteño. “Fue un grupúsculo que protagonizó los desmanes en los que quedaron nueve policías y cuatro civiles heridos”, dijo el jefe del SAME. En cuanto a las agresiones que sufrieron las fuerzas de ayuda a la comunidad, el médico sostuvo: “Los bomberos que quisieron sacar a la gente del Obelisco recibieron andanadas de botellazos y cascotazos. Nosotros tuvimos que esperar a que terminaran los desmanes, no podíamos recoger a los heridos porque recibíamos cascotazos también”.

Con respecto a cuál cree que es la razón de esas agresiones recibidas, Crescenti dijo: “Es por falta de educación, no se puede entender que gente que va a ayudar a gente en una situación difícil, encima de no dejarla llegar, le tiren piedras”. Además, afirmó que cinco ambulancias fueron asediadas. “Las patearon, le rompieron espejos. Hoy las llevamos a reparar”, dijo y apuntó contra los violentos: “A ver si entendemos que las ambulancias son de todos, no tienen color político, son de los impuestos que pagamos todos. Esto es un problema serio de educación”.

Casos extremos

Por otra parte, Crescenti habló sobre la problemática del alcohol, consumo que es el responsable de gran parte de las asistencias que presta el SAME. “Doy un caso puntual como ejemplo: el domingo, una mujer totalmente alcoholizada con una fractura de tobillo expuesta caminaba como si nada por la calle. Estaba anestesiada con la gran cantidad de alcohol que había tomado, ninguno de nosotros podría caminar con ese dolor”.

Además, alertó sobre la alta ingesta de bebidas alcohólicas entre los adolescentes. “Hay que decirlo de manera cruda, entre lo que consumen en la previa y posprevia, en esa mezcla de bebidas, hay un solo paso, pequeño, al coma alcohólico, un pequeño paso entre la vida y la muerte”, dijo.

Por último, advirtió que esa problemática también se da en esta época de fiestas de fin de año. “Hagamos como en otros lugares del mundo, vos no tomás, vos llevás. Que no ingiera alcohol el que maneja. Eso nos crea al SAME un gran desplazamiento en las fiestas y nosotros les decimos ´No queremos que estén con nosotros, queremos que estén con su familia disfrutando´”.

Balance de heridos en los festejos

Según informaron desde el Ministerio de Salud Porteño: “El equipo médico le brindó atención a 31 personas, según el último reporte entregado a las 17. Entre ellas, la mayoría se encontraba con diagnóstico de politraumatismos por caídas y heridas cortantes”.

De ese total de personas, 16 requirieron traslados a diferentes Hospitales de la Ciudad, principalmente el Hospital Ramos Mejía, Rivadavia, Fernández y Hospital Argerich.

Según Crescenti, las personas heridas fueron diagnosticadas con “politraumatismos y fracturas en los miembros superiores e inferiores”. A su vez, dos personas sufrieron “una crisis convulsiva y fueron atendidas en el lugar”.

Los heridos fueron todos adultos, de sexo masculino, e indicaron que su totalidad “se cayeron de techos y árboles, pero ninguno reviste gravedad”.

LA NACION