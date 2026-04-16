Agostina Páez habló de la denuncia de su exnovio por un auto: “Fue un malentendido”

Agostina Páez, la abogada de Santiago del Estero que estuvo detenida en Brasil acusada de “injuria racial”, fue denunciada por Javier Zanoni, su exnovio, por no devolverle un auto que le habría prestado cuando aún estaban en pareja. Este miércoles en declaraciones radiales dio su versión de los hechos.

Agostina Páez sobre la denuncia de su exnovio

“Eso fue un malentendido”, justificó Páez en comunicación con Radio Rivadavia sobre la denuncia de su exnovio. Luego, agregó: “De hecho, mi ex ya lo aclaró por redes sociales. Nosotros lo que queríamos era cambiar la titularidad del auto, porque está a nombre de él pero lo manejo yo”.

La abogada también aclaró que el auto en cuestión fue un regalo de su padre. “Él me había pagado la primera parte y luego lo seguí pagando yo. Pero aún así lo puse a nombre de mi expareja”, subrayó.

Según Páez, la denuncia por parte de su ex “fue recomendación de uno de sus abogados”. Ante la pregunta sobre si esa estrategia la sorprendió, la abogada apuntó: “Me enteré de la denuncia por los medios de comunicación y lo primero que hice fue llamar a mi ex, porque nosotros habíamos terminado bien. Hasta me fue a visitar a Río de Janeiro”.

Agostina Páez sobre la denuncia de su exnovio II

Luego, Páez reconstruyó ese intercambio con su ex: “Él me dijo, ‘mirá, esto fue recomendación de mis abogados’. Entonces yo le dije que me había denunciado por retención indebida y abuso de confianza. A lo que el me respondió, ‘no sé, eso fue lo que me recomendaron mis abogados’“.

Por último, la abogada santiagueña remató: “Seguramente le recomendaron eso porque era la vía más rápida, pero realmente no lo entiendo”.

En qué consistió la denuncia del ex

La expareja de Agostina Páez la denunció por no devolverle un auto que le habría prestado cuando aún estaban en pareja. Sin embargo, luego de que la santiagueña de 29 años negara las acusaciones, el joven se retractó y aseguró que sólo se había tratado de un conflicto por el “cambio de titularidad”.

En primera instancia, el odontólogo Javier Zanoni —con quien Páez mantuvo una relación durante aproximadamente tres años— había denunciado que su expareja no respondió a los reiterados pedidos de restitución del Citroën Cactus, según confirmó al medio local Info del Estero. “En mi carácter de titular, solicito la inmediata entrega del mismo”, sostuvo Zanoni, quien también ratificó que la relación “nunca implicó convivencia”.

Páez fue juzgada en los tribunales de Río de Janeiro MAURO PIMENTEL - AFP

Según detalló, había realizado el reclamo de forma privada en reiteradas ocasiones antes de llegar a la instancia judicial. “Opté por esperar ante promesas de cumplimiento. Incluso, debido a la situación personal que atravesó en Brasil, decidí suspenderlo por consideración y empatía hacia ella y su familia”, afirmó.

Tras el regreso de Páez al país el 1 de abril, las cosas no cambiaron: “Fue evasiva”. En este marco, Zanoni relató que decidió iniciar las acciones legales y envió una carta documento que no fue respondida. Tras ello realizó una denuncia que fue radicada en el área de Delitos Económicos y el fiscal a cargo los citó para ratificar la presentación. “Mi reclamo es estrictamente patrimonial: la restitución de un bien que me pertenece”, concluyó.

Versiones cruzadas

Horas después de que se conociera la denuncia, la abogada utilizó su nueva cuenta de Instagram (ya que la que tenía antes fue suspendida) para negar las acusaciones en su contra y apuntar contra los medios de comunicación. “Mi auto que pago yo está a nombre de mi ex. Lo que él me dijo que quería hacer es cambiar la titularidad y pasarlo a mi nombre, como corresponde”, indicó.

“Le firmó un poder a una abogada y ella me denunció por retención indebida y abuso de confianza, dejándome como que yo no le quiero devolver el auto cuando no es así”, siguió y remarcó: “Nosotros no tenemos contacto desde que fue a Río a visitarme, habíamos finalizado en buenos términos y había quedado pendiente solucionar este tema”.

El descargo de Páez X

La abogada también negó haber recibido la carta documento y adelantó que consignaron un acuerdo “extrajudicial” para que no ratifique la denuncia realizada por su expareja. “Quiero que quede claro que yo no me estoy quedando con algo que no es mío. El auto siempre lo pagué yo y él lo sabe perfectamente”, sentenció.

Horas después, Zanoni se alineó con lo publicado por Páez y también posteó una historia en su cuenta de Instagram en la que le bajó el tono a sus declaraciones anteriores. “Opté por la vía legal para gestionar el cambio de titularidad, ya que era una situación que me generaba preocupación dado que el vehículo se encuentra a mi nombre”, indicó, en contra de su relato original.

El mensaje que publicó la expareja de Páez. Instagram

“Ante cualquier eventualidad o incumplimiento en el pago de las cuotas, el responsable sería yo”, sumó. “Actualmente, hemos llegado a un acuerdo para dar solución a dicho tema”, cerró.