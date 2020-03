El Presidente dijo que el gobierno nacional será inflexible con quienes no cumplan con la cuarentena Crédito: captura

El presidente Alberto Fernández aseguró que el gobierno nacional será "inflexible" con quienes habiendo llegado a la Argentina de un país afectado por la pandemia del coronavirus no cumplan la cuarentena y se refirió puntualmente al video que trascendió en las últimas horas que muestra a un hombre golpeando a un empleado de seguridad privada que le advirtió que no estaba "cumpliendo el protocolo de sanidad".

" Estoy buscando donde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo, para que todo el mundo entienda que no se puede ser tan estúpido y poner en riesgo a la gente ", dijo el Presidente.

Se resistía a cumplir la cuarentena y le pegó al vigilador del edificio

En diálogo con Radio Mitre y Radio 10 , Fernández se refirió a un video que circuló por las redes sociales en donde se ve a una persona que le propinó una fuerte golpiza a un empleado de seguridad de un edificio.

El Presidente informó que trabajan para identificar el edificio en donde ocurrió el brutal ataque contra un empleado de seguridad 00:56

"Ayer me contacté por chat y le escribí a quien subió el tuit y me informó que se hizo la denuncia en la comisaría de Vicente López ", dijo Fernández.

"Se ve claramente que el de seguridad le dice que está incumpliendo con la cuarentena. El señor, que tuvo una reacción brutal e incomprensible, es un verdadero irresponsable. Tenemos que terminar con esos personajes", indicó el Presidente, quien aseguró que están en proceso de identificar el edificio donde sucedió la golpiza. Y agregó que estaba esperando que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, le acercara "el dato".

" La soberbia de esa gente no sabe los problemas que causan . Los que tienen que hacer cuarentena los encerramos en el cuarto y les decimos que no pueden salir. Lo importante es que no ande contagiando gente", sostuvo.

Entre gritos, en medio de una acalorada discusión, se escucha al agresor decir: "e dijiste que me vas a poner una multa, me estas amenazando". El guardia le responde: "vos no estás cumpliendo el protocolo de sanidad. Tomátela de acá, salí de la guardia".

Tras no acatar la orden, el empleado empuja al hombre para sacarlo de la guardia. Ante el empujón, el atacante reacciona violentamente propinándole una andanada de golpes que, como se ve, dejaron herido al empleado.

"no es mano dura, es protección"

Atento al trabajo específico para sofocar el avance del covid-19 que registra 45 infectados y dos muertes en el país, Fernández indicó: "La pandemia nos hace luchar contra dos cuestiones: la pandemia es si misma, si no se atiende a tiempo es letal y atendida a tiempo tiene muy baja mortalidad".

" Eso supone trabajar mucho contra los irresponsables, que siguen circulando porque se sienten bien. A ellos les advierto que seremos inflexibles. Esto no es mano dura, es protección ", advirtió el jefe de Estado. "La gente no tiene la culpa de haber viajado, pero si de no haberse quedado en su casa. Tenemos que ayudar todos a detectar a los que no se ponen en cuarentena", agregó.

A su vez, el Presidente adelantó que analizan suspender la circulación de gente durante 10 días . "Es complejo [la cuarentena obligatoria]. Lo que estamos analizando es, en algún momento, parar la circulación durante diez días. No salir de casa, minimizar la salida", remarcó. "No sería cuarentena. Paremos la Argentina durante 10 días y quedémonos en nuestra casa ", agregó.