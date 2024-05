Airbnb abrió ayer la postulación para alojarse en la emblemática casa de Carl, que estará en el desierto de Nuevo México

LOS ANGELES–. La casa de la película Up, una aventura en altura (Disney y Pixar) es quizás una de las más emblemáticas del cine animado. Desde el lanzamiento de esta película animada, en 2009, el hogar flotante de Carl y Ellie había permanecido dentro de la pantalla. Pero ahora, por primera vez, será tangible. A partir del próximo junio, los fanáticos de la película tendrán la posibilidad de postularse para ganar un hospedaje de una noche en la casa.

Fue la empresa Airbnb, en convenio con Disney y Pixar, quien estuvo a cargo de traer a la vida real este hogar de película. La iniciativa es parte de un nuevo proyecto de la empresa. Con el afán de trascender el mundo de los hospedajes, esta compañía lanzó ayer Icónicos, un grupo de experiencias y espectáculos al que sus usuarios ya pueden postularse a través de la aplicación. La mayoría son gratuitas, afirman directivos de la empresa, mientras que otras tienen precios “simbólicos”, por debajo de los 100 dólares la noche.

Una foto real de la casa recreada de Carl y Ellie, con 8000 globos sobre el techo

El hospedaje en la casa de Up, el primero en ser anunciado, es uno de los que no tiene costo alguno. La casa, que ayer fue trasladada a Los Ángeles para el lanzamiento de Icónicos, estará ubicada en medio del paisaje rojizo y rocoso de Abiquiú, Nuevo México. Tal como en la película, la casa permanecerá suspendida en el aire. La construcción flota, pero no gracias a los miles de globos que su dueño ató a la chimenea, como en la animación, sino gracias a una inmensa grúa que la eleva a unos 15 metros de altura sobre el nivel del suelo.

Los sillones de Carl y Ellie

La escalera con el asiento eléctrico que Carl utilizaba para subirla en la película

La recreación de este hogar fue una de las más complejas del nuevo proyecto de Airbnb. Según detalló ayer, durante el lanzamiento, su CEO y cofundador, el americano Brian Chesky, “los muebles no estaban disponibles en Ikea”. Cada objeto decorativo y cada mueble, incluso las cartas, los marcos de fotos y los libros, fueron elaborados de manera artesanal, intentando copiar con exactitud los de la película.

Se recreó hasta el envase de los cereales que Carl consumía en la película

La casa, contó Chesky, tiene incluso más de 8000 esferas plásticas que aparentan ser globos sobre el techo, los cuales el personal a cargo de la casa tardó unas dos semanas en terminar de inflar. Incluso se recrearon los característicos anteojos del dueño de casa, Carl, que reposan en su mesa de luz junto a sus cajas de pastillas y su lámpara de estilo Tiffany. También se hicieron de manera artesanal los empapelados de las paredes e incluso los folletos de un hogar para adultos mayores al que, en la película, el gobierno amenazaba con enviar al personaje principal. “Hasta recreamos los sonidos característicos de la casa, desde el crujido de las puertas al abrir, hasta el ruido de las sogas con las que están atados los globos”, detallaron fuentes de la compañía.

Para Chesky, el objeto con más valor de esta casa es el “libro de aventuras” de Ellie, la difunta esposa de Carl, que, según afirma, fue copiado hoja por hoja, cuidando los más mínimos detalles, y reposa en la mesa del living de la propiedad, junto al característico bastón con cuatro pelotas de tenis de Carl.

Los cuadros, los libros, hasta los vinoculares fueron hechos a medida para imitar los de la película

Quienes sean seleccionados para alojarse en esta casa tendrán a su disposición, además, distintas actividades relacionadas con la película. “Durante su estancia los huéspedes se convertirán en exploradores y trabajarán para conseguir insignias, a la vez que disfrutarán de excursiones por la naturaleza durante el día y observación de las estrellas por la noche”, comunicó Airbnb.

La compañía también anticipó que los huéspedes de la casa de Up tendrán la oportunidad de crear su propio libro de aventuras. La casa tiene una habitación, dos camas y un baño y, al igual que en la película, es pet friendly. De hecho, se recreó también la casa del perro.

Se tardó dos semanas en inflar las 8000 esferas

Cómo participar

La estrategia de la app para seleccionar a quiénes tendrán la oportunidad de hospedarse en este consiste en dos instancias, explican. Desde ayer, la convocatoria para postularse al alojamiento ya está abierta. Los usuarios, pueden elegir en qué fechas querrían alojarse dentro de las opciones que existen. Luego, deben escribir un párrafo explicando por qué les gustaría ser elegidos.

La primera selección de postulantes, explican fuentes de la empresa, se hará de manera aleatoria. Luego, en una segunda etapa, Airbnb analizará los propósitos escritos por los distintos usuarios seleccionados y elegirá, en base a ello, a los ganadores. Desde la empresa anticipan que un total de 4000 personas podrán acceder a las experiencias Icónicas este año. “Vamos a mirar por qué quieren ir y vamos a elegir entre ellos a los más apasionados”, adelantó Dave Stephenson, director comercial de Airbnb.

Una de las actividades disponibles será para quienes se hospeden en la casa será la observación de estrellas.

El emblemático bastón de Carl, el dueño de casa.

El libro de aventuras de Ellie, la joya de la casa, según el CEO de Airbnb

Detalles del living de la casa de Up

El dormitorio de Carl