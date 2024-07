Alerta en Bariloche: cierran las escuelas y preocupa la llegada de un nuevo frente polar

Escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Las intensas nevadas que comenzaron a caer sobre esta ciudad y alrededores a las 14 hicieron que el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro tomara la decisión de suspender las clases en el turno vespertino. Cerca de las 15.30, las autoridades solicitaron a los padres que retiraran a los alumnos de los establecimientos educativos.

A su vez, en las próximas horas se evaluará la situación para definir si habrá o no clases mañana. El comunicado del Ministerio abarca la zona de Bariloche, Dina Huapi, Villa Llanquín y Villa Mascardi. En tanto, preocupa en la zona andina y en el sur de la provincia el ingreso de un frente frío, previsto en principio para este viernes.

Emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, en la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro rige desde ayer y hasta mañana una alerta amarilla por nevadas. Tanto en el Parque Nacional Lanín como en el Parque Nahuel Huapi se registraron hoy nevadas de variada intensidad, algunas fuertes, con valores acumulados de entre 20 y 40 cm, que incluso pueden ser superados puntualmente en algunos sectores.

Desde el gobierno rionegrino indicaron hoy que, además de la alerta amarilla por nevadas en la zona andina y sur, “se espera la llegada de un frente frío que inicialmente se prevé para el viernes, con posibles modificaciones a medida que se acerque la fecha”. El fenómeno implicará un marcado descenso de temperaturas, precipitaciones y nevadas en la zona cordillerana y parte del territorio provincial. En la zona sur, las temperaturas alcanzarán mínimas de hasta -6°C.

“Es un frente frío más, sin diferencias significativas con eventos anteriores, y se estima que podría extenderse hasta el próximo martes”, afirmó Gonzalo García, director de Gestión del Riesgo de Desastres de Protección Civil. En ese sentido, se recomienda a la población y a los visitantes mantenerse informados a través de las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para las diferentes regiones de la provincia.

Con velocidades de entre 45 y 60 km/h, l alerta incluye fuertes vientos del sector oeste y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. “En las zonas de alta montaña se espera disminución de la visibilidad por nieve levantada por el viento. Se recomienda estar atentos a cualquier posible ampliación de alertas. Se solicita a visitantes y residentes circular con la mayor precaución y solo en casos en que resulte indispensable”, advirtieron desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Pidieron circular con cautela por las rutas Vialidad de Río Negro

Temperaturas

Durante el día de hoy, en Bariloche la temperatura mínima fue de -4º C, mientras que la máxima fue de 3º C. Para los próximos días se pronostican máximas de entre 4 y 5º C y mínimas de entre -3 y -6º C.

A raíz de la alerta de nivel amarilla por nevadas, desde la Delegación VI de Vialidad Rionegrina informaron que se coordinan por estas horas tareas de despeje con el camión barrenieve, “distribuyendo arena y sal en las rutas provinciales que presenten mayores dificultades de circulación ante la presencia y acumulación de hielo y nieve”.

Por ahora, las rutas provinciales en la región sur y noroeste de la provincia se mantienen despejadas y transitables, aunque se recomienda transitar con precaución ante la presencia de barro en algunos sectores de las calzadas de ripio.

El tramo de la ruta nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón permanece transitable aunque con extrema precaución. La traza presenta tramos con baja adherencia por las nevadas y ya se registra acumulación, según informaron desde Vialidad. Es obligatoria la portación de cadenas en los vehículos, sobre todo en las zonas altas, al tiempo que se recomienda no circular en horario nocturno. Como sigue nevando sobre ese tramo de la ruta 40, equipos viales se encuentran trabajando en el despeje de la calzada.

En tanto, la ruta nacional 23, que une la localidad de Dina Huapi en el oeste de Río Negro con la ruta 3 en la zona atlántica de la provincia, permanece transitable con precaución, con portación obligatoria de cadenas para nieve.

En relación con los pasos fronterizos, Pino Hachado y Copahue permanecen cerrados, mientras que el paso Cardenal Antonio Samoré estuvo hoy abierto hasta las 18, también con portación obligatoria de cadenas.

Finalmente, Catedral Alta Patagonia, la empresa concesionaria del centro de esquí de Bariloche, señaló que mañana a las 7 se llevarán a cabo detonaciones controladas en el cerro como medida preventiva, en el marco del Plan de Intervención de desencadenamiento de avalanchas (PIDA).

