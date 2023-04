“Situación inaudita”: en una escuela de Lomas de Zamora solo hubo diez días de clases presenciales desde el 1° de marzo

escuchar

En lo que va del año, fueron más los días sin clases que con clases. Primero por la ola de calor; después, por falta de agua en la zona. Se sumaron los problemas edilicios del colegio y, como resultado, a más de un mes del inicio del año lectivo apenas diez fueron los días con presencialidad. Los demás se repartieron entre suspensión de actividades y clases virtuales, como en el peor momento de la pandemia. Por eso, los padres de la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt (Ensam) de Lomas de Zamora marcharon ayer frente al colegio y este mediodía, a la municipalidad, para pedir una solución definitiva. Si bien esta mañana los chicos finalmente volvieron a las aulas y alcanzaron así la décima jornada, exigen que haya soluciones definitivas que garanticen la continuidad escolar.

En la municipalidad los recibió el secretario de Educación, Matías Gasparrini. “Le pedimos que se firme el compromiso para solucionar los problemas estructurales de la escuela. Entendemos que estuvieron trabajando y que se encontraron con tanques a punto de desfondarse y cañerías muy viejas que no servían. Pero fueron muy pocos los días en los que hubo clases, y muchas veces hubo clases sin agua en los baños. Después de todo lo que aprendimos con la pandemia, sabemos que esto es algo que no puede pasar”, afirma Daniel Wainberg, uno de los padres que lideran el reclamo.

La Ensam es la escuela estatal con mayor matrícula de Lomas de Zamora: recibe a unos 4000 estudiantes de los cuatro niveles. Allí estudió el histórico intendente del partido, Martín Insaurralde.

Los padres denuncian que el tema del agua no es el único que los preocupa y exigen obras para que los chicos puedan tener clases en mejores condiciones. Entre otras cuestiones, señalan que en el colegio hay una invasión de palomas. Y que, aunque en el verano –tal como indican en la municipalidad– se estuvieron haciendo reformas, todavía falta mucho para que el edificio tenga un mejor estado.

Los padres de la Ensam vienen movilizándose desde hace varias semanas para denunciar la situación de la escuela. Hace dos semanas fueron recibidos por Gasparrini y por el presidente del Concejo Deliberante, Diego Cordera. Allí se firmó un acta de acuerdo, mediante la cual el municipio se comprometió a impulsar los trabajos necesarios en los días siguientes, de modo que las clases presenciales pudieran retomarse el lunes 27 de marzo. Así fue. Sin embargo, el viernes 31 notaron que no había agua y se suspendieron nuevamente. Volvieron a las aulas anteayer, aunque ayer a primera hora circuló la información de que no había agua y muchos no prepararon a sus hijos para concurrir. Unos minutos antes de que comenzara la jornada, los padres recibieron la comunicación de que se reanudaban las clases, pero muchos chicos no pudieron llegar.

Explicación oficial

Desde la intendencia de Lomas de Zamora se explicó que la empresa contratada había estado trabajando todos estos días, pero que, sin embargo, cuando empezaron los trabajos detectaron con que los problemas estructurales eran mayores. No solo tuvieron que cambiar los tanques de la escuela y la bomba elevadora, sino también más de 80 metros de cañerías para poder abastecer de agua al establecimiento.

“Nos concentramos para reclamar a las distintas dependencias del Estado responsables que garanticen el inmediato inicio de clases de los cuatro niveles (jardín, primario, secundario y terciario) en condiciones dignas. Desde el comienzo del ciclo lectivo, por problemas de infraestructura vinculados a la conexión de agua se vienen cancelando sistemáticamente las clases. Se realizan obras, estas obras funcionan por un período muy breve y nuevamente vuelven a quedar suspendidas las clases por falta de agua en los diferentes baños de la escuela. Es así como llegamos a abril y solo se han garantizado 10 días de clase en condiciones normales”, dice el comunicado que firmaron padres y docentes.

“En primer lugar, esto es un problema para los niños y las niñas que están perdiendo valiosos días de formación académica, pero también de socialización, porque para la mayoría la escuela es el principal lugar para desarrollar vínculos y lazos con pares provenientes de diversos núcleos familiares. En segundo lugar, es un problema para las familias, que también en muchos casos hemos organizado nuestra rutina diaria alrededor del horario escolar”, agrega.

“Nos prometieron que se iba a garantizar el inicio de clases en condiciones dignas y que se iba a seguir trabajando para reparar todas las falencias del edificio, ya que hay varios problemas que no son urgentes como el del agua, pero sí importantes”, apuntan lo padres. Entre ellos, mencionan la invasión de palomas, falta de control de las estufas y de la conexión de gas para calefacción, ventanas y puertas rotas, vestuarios del gimnasio también sin agua y falta de canillas en los patios.

“Es indignante y desesperante. Nos resulta increíble que, después de tantos días y de que desde la municipalidad hayan asumido el compromiso de resolver esta situación, no puedan asegurar una semana completa de clases”, dice Mariana Pérez Lazarte, madre de una alumna de primer grado. “Estamos a la espera de que día a día los directivos nos informen si hay clases o no. Ayer, por ejemplo nos confirmaron que por orden de inspección iba a haber clases, pero quince minutos antes del inicio de jornada. Hay que imaginarse la inseguridad que esto nos genera, nunca sabemos en qué condiciones van a ser dictadas las clases, si va a haber agua, si va a haber baños. Esta claro que hay una negligencia y dejadez importantes. Si bien están trabajando en los arreglos, no están haciendo lo necesario para poder garantizar las clases en condiciones dignas. Estos arreglos se vienen pidiendo desde 2018, y hubo incluso avisos por parte de la escuela de riesgo de no inicio de clases en diciembre 2022 y en febrero 2023. No hicieron lo que debían a tiempo y ahora estamos en esta situación inaudita”, describe la madre.

Desde la Municipalidad de Lomas de Zamora responden que, de ahora en adelante, están dadas las condiciones para que se dicten clases y que en los días sucesivos no debería interrumpirse la presencialidad por razones de infraestructura. Los padres siguen en alerta.