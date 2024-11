Alerta meteorológica en Ciudad y Provincia por tormentas intensas, ráfagas fuertes y caída de granizo

De cara al comienzo de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas nivel naranja y amarillo por posibles tormentas fuertes, que estarán acompañadas por ráfagas y hasta posible caída de granizo. Está previsto que este fenómeno -que comenzará este domingo por la noche- se extienda durante los próximos días, por lo menos hasta el próximo miércoles.

De esta forma, en Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, San Luis y Santa Fe hay una alerta naranja por tormentas “fuertes o severas”, que podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, actividad eléctrica, caída de granizo de diversos tamaños y abundante caída de agua , con valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 milímetros.

Ante este aviso, que implica un “fenómeno meteorológico peligroso para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, el organismo nacional recomendó:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo, ya que los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico.

En caso de verse afectado, comunicarse con los organismos de emergencias locales.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 24 de noviembre de 2024 a las 06:21 h

👉Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/xGNUF4yXXV — SMN Alertas (@SMN_Alertas) November 24, 2024

A su vez, la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Salta, San Juan y Santiago del Estero también se enfrentan a un aviso por tormentas, pero, en este caso, de nivel amarillo.

Este fenómeno, que implica “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, traerá consigo tormentas de variada intensidad, cuyos valores de precipitación acumulada estarán entre los 30 y 50 milímetros y podrán ser superados en forma puntual.

Ante esto se recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; e informarse por las autoridades.

Las tormentas se mantendrán hasta mediados de la semana. Fabián Marelli

Por otro lado, en varias regiones del territorio nacional hay una serie de avisos por fenómenos asociados con fuertes vientos y ráfagas. En San Juan rige una alerta nivel amarillo por vientos del sector sur, que tendrán velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 65 kilómetros por hora.

Asimismo, en Mendoza y Neuquén hay un aviso similar pero por el evento climático conocido como viento Zonda, que alcanzará velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Este fenómeno -que puede provocar disminución de la visibilidad, aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas- se caracteriza por ser un viento fuerte que se produce bajo determinadas condiciones climáticas durante el período comprendido entre mayo y noviembre, en las regiones ubicadas al pie de la Cordillera de Los Andes.

De cara a esta situación, el SMN sumó una serie de consejos especiales para mantener segura a la población, entre los que se encuentran:

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estacionar los vehículos bajo los árboles.

Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible.

Hay avisos por vientos fuertes en varias regiones del país. Archivo

El clima en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este domingo en la Ciudad y el conurbano bonaerense. Según indicó, el cielo se mantendrá algo nublado por la mañana y se despejará con el correr de las horas, mientras que la temperatura rondará los 24 grados.

De acuerdo al parte, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMB) se presentará sin lluvias hasta la tarde, los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora, la humedad será del 70% y habrá buena visibilidad.

El parte prevé que para después del mediodía las condiciones comiencen a desmejorar, con mayores probabilidades de vientos fuertes y la llegada de tormentas, mientras que la temperatura alcanzará el pico máximo pronosticado para toda la semana con 32 grados.

LA NACION