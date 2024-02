escuchar

Tras varios días de inestabilidad climática, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo por tormentas para Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

El aviso rige para todo el territorio de Corrientes, Misiones, Tucumán y Jujuy, norte, centro y oeste de Entre Ríos, centro, norte, este y oeste de Santa Fe, este, centro y sur de Chaco, norte, centro y oeste de Santiago del Estero, norte, centro y sur de Salta.

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, y se podrán desarrollar ráfagas intensas. También se prevé una ocasional caída de granizo y, principalmente, por abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 30 y 100 mm. La advertencia es que esos valores podrán ser superados en forma puntual.

De acuerdo al organismo, el nivel amarillo hace referencia a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta meteorológica en ocho provincias por lluvias, tormentas y granizo

Para las personas que estén en zonas donde rigen alertas, el organismo nacional recomendó no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

El clima en el AMBA

El SMN informó, además, que en la Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con una temperatura que oscilará entre los 20 y los 29 grados y estará mayormente nublado. Para el miércoles, las condiciones serán similares, ya que la mínima será a las 21 y la máxima alcanzará los 30°.

Recomendaciones del SMN por la alerta amarilla

-No sacar la basura

-Retirar objetos que impidan que el agua escurra

-Evitar actividades al aire libre

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse

-No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas

-Estar atento ante la posible caída de granizo

-Informarse por las autoridades

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

LA NACION

