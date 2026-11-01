Alerta y operativo en Ezeiza por un grupo de turistas extranjeros intoxicados: llegaron desde Ushuaia tras bajar de un crucero

Doce pasajeros extranjeros que viajaron desde Ushuaia fueron asistidos de urgencia al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con cuadros de intoxicación estomacal. Según pudo saber LA NACION, se trata de turistas de nacionalidad francesa que habían descendido de un crucero en la ciudad fueguina y luego abordaron un vuelo de Aerolíneas Argentinas. A lo largo del viaje, empezaron a presentar síntomas gastrointestinales, lo que motivó que desde el avión se diera aviso a la terminal aérea y se solicitara asistencia médica.

Allí, los equipos sanitarios de la aeroestación desplegaron un operativo de contingencia que comenzó la noche del sábado y continuó hasta esta madrugada. Por el momento, si bien se apunta a un origen alimentario de la intoxicación, no se determinó qué producto la puede haber causado ni dónde lo consumieron. También se desconoce cuál fue el crucero del que habían participado.

Los turistas afectados habían llegado a Ushuaia en un crucero Fabián Marelli

“En relación con el vuelo AR1953 proveniente de la ciudad de Ushuahia, el comandante de la aeronave informó en vuelo que requeriría asistencia de sanidad por registrarse una intoxicación de varios pasajeros. Esto activó los sistemas de emergencia aeroportuarias en la terminal de Ezeiza, que recibieron el vuelo al arribo”, explicaron a LA NACION voceros de Aerolíneas Argentinas.

“No hay indicios de que la contaminación haya sido causada por el servicio provisto durante el vuelo, ya que los pasajeros intoxicados eran parte de un grupo de turistas que habían recibido un mismo servicio de comidas en Ushuahia, y algunos integrantes de ese mismo grupo no abordaron el vuelo por ya tener síntomas en el propio aeropuerto”, aclararon.

También confirmaron que los afectados eran “todos turistas franceses que viajaban juntos, parte de un mismo contigente, venían del mismo crucero y comieron lo mismo en Ushuaia”.

Fuentes aeroportuarias, en tanto, informaron que el episodio involucró a “12 pasajeros de un vuelo de Aerolíneas Argentinas intoxicados supuestamente por una hamburguesa que comieron en un crucero que hicieron. Según los testimonios de los afectados, la hamburguesa no estaba en un buen estado”. Los turistas fueron asistidos por el personal de “Sanity Care, el centro de salud que funciona en Ezeiza”, mientras el aeropuerto continuó operando con normalidad, dijeron.

El operativo de atención se extendió hasta la madrugada Aeropuertos Argentina

“A las 2 se retiró el último pasajero que estaba en sanidad por la intoxicación”, concluyeron. Ni los voceros de Aerolíneas Argentinas ni las fuentes de Ezeiza pudieron identificar al crucero del que procedía el contingente.

Tampoco en Tierra del Fuego, que en Ushuaia tiene uno de los principales puertos de los cruceros antárticos, dieron precisiones ante la consulta de LA NACION al respecto.

Desde Ushuaia, la ministra de Salud provincial, Judit Di Giglio, aseguró que la gobernación no tuvo participación en el caso. “No intervinimos desde la provincia, ya que los síntomas empezaron o en el avión o en el crucero”, sostuvo.

La funcionaria agregó que la intervención nacional que mantiene el control del puerto de Ushuaia tampoco avisó a las autoridades sanitarias provinciales. “Sanidad de Fronteras tampoco nos dijo nada. La información sugiere que solo se trató de una intoxicación alimentaria, que están todos bien y no hay nadie grave”, finalizó Di Giglio.

El puerto de Ushuaia está intervenido por el Gobierno desde enero Lujan agusti

En la misma línea, el director del Hospital Regional de Ushuaia, Carlos Guglielmi, indicó que el centro de salud no registró situaciones de gravedad ni cuadros de intoxicación severos que pudieran vincularse con el caso, que adquirió repercusión a nivel nacional al trasladarse los pasajeros a Buenos Aires.

Puerto intervenido y silencio oficial

El episodio vuelve a poner el foco sobre el Puerto de Ushuaia, que se encuentra intervenido por el Gobierno desde enero de 2026, en un esquema de alto hermetismo comunicacional. Respecto de la situación de salud de los turistas extranjeros, LA NACION intentó obtener información de los responsables de la estación portuaria, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

Este hecho se enmarca en una situación polémica, ya que días atrás la justicia provincial ordenó un allanamiento ambiental en el Puerto de Ushuaia. El miércoles 28 de octubre, el juez subrogante Sergio Pepe, del Juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Sur, ordenó el ingreso de personal de la Secretaría de Ambiente provincial para inspecciones y fiscalización ambiental, medida que se cumplió con apoyo de la Prefectura Naval Argentina.

La orden buscó garantizar el acceso de técnicos provinciales para inspeccionar las instalaciones, el manejo de residuos peligrosos y otros aspectos ambientales.

La orden se dictó en la causa Nº 42.281/2026, tras la denuncia de la Fiscalía de Estado de que personal de la Secretaría de Ambiente no había podido ingresar al puerto en distintas oportunidades entre agosto y octubre. Fueron cuatro los intentos frustrados de fiscalización, y la resolución judicial autorizó a la Prefectura y el eventual uso de la fuerza pública.

La Provincia advirtió además que desconoce el destino de residuos peligrosos declarados antes de la intervención federal. El informe de gestión 2025 indicaba que los residuos seguían almacenados y que su retiro, previsto para enero de 2026, no se concretó por el traspado de control del puerto. Los riesgos señalados incluyen acumulación de residuos peligrosos, derrames de hidrocarburos y contaminación del agua.

Con la colaboración de Sol Agusti desde Ushuaia