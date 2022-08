Alquiló su departamento, debió pedir el desalojo y al final se encontró con un escena de terror: “Me sacaron todo”

Una de las preocupaciones principales de los propietarios que cuentan con una vivienda para alquilar es elegir a la persona adecuada y responsable de mantener todo en condiciones. Sin embargo, hay ocasiones en que los inquilinos demuestran tener una falta de consideración y provocan una gran indignación.

En línea con esto, el descargo de una mujer a la que le dejaron un departamento en pésimas condiciones se volvió viral en TikTok por la reacción que tuvo al encontrarse con el aterrador escenario.

Enojada por la situación, a través de su cuenta personal, la dueña de la vivienda ubicada en Mar del Plata compartió en TikTok el video de los destrozos que una familia realizó a lo largo de 19 años de alojamiento. En un ligero recorrido, mostró el panorama de todo lo que visualizó.

Alquiló una casa y se encontró con una escena de terror

“Esto no es que lo rompieron ahora, ya vivían así”, expresó en el inicio del clip. Notablemente indignada, comenzó a caminar para captar el estado de la vivienda. Ya desde el interior de una de las habitaciones se ve la evidente dejadez. ¿La razón principal? Había manchas por toda la sala, enchufes rotos, excrementos de perros y una humedad que se extendía por todas las paredes.

“En este placard tienen basura, un colchón sucio. Voy a mostrar los muebles de la cocina, no sé dónde ponían las ollas, el bajo mesada pierde agua. Me sacaron todo, vivían así”, manifestó, en medio de insultos, en una segunda parte de la filmación.

Ambos videos se volvieron virales de inmediato. Cientos de usuarios criticaron a los inquilinos por cómo devolvieron el departamento y defendieron a la dueña. “Después se enojan cuando les pedís tantos requisitos para entrar”, apuntó una joven. “No entiendo cómo pueden romper tantas cosas”, criticó otra. En tanto, un tercero escribió: “Hay gente que le da igual vivir entre la mugre y con todo roto. Cuando no es de uno, peor”.

Tras la repercusión, la propietaria dialogó con LA NACION y explicó los detalles al respecto. “Compré el departamento en el año 1995, fruto de mi trabajo y sacrificio. En 1996 me fui a vivir a Buenos Aires, luego al exterior, y decidimos alquilárselo a una conocida en el 2002, hace 19 años. Era una mujer con su pareja, hijos y dos perros. Ante la falta de respuesta, luego de mis reiterados avisos para que se muden, dejé todo a cargo de mi equipo de abogados. El martes 16 de agosto, con una orden judicial, entramos y nos encontramos con esto y más”, precisó.

La segunda parte que compartió en su cuenta de TikTok

Por otro lado, explicó que un día antes observó que la familia realizó la respectiva mudanza. Sin embargo, nunca imaginó encontrarse con lo que vio. “Pensé: ‘qué bueno, van a dejar todo vacío’, estaba contenta. Toda esa ilusión se fue cuando vi la suciedad en el inodoro, los destrozos en la cocina, la falta de gas, adentro del placard había gusanos, basura. No entiendo cómo me lo entregaron en esas condiciones”, detalló.

Por último, aclaró que la pareja le cedió la llave de ingreso al edificio a sus abogados y no mantuvieron contacto con ella. “No les dieron la del departamento. Por esa razón, tuvimos que llamar a un cerrajero. Cuando entramos sentimos náuseas, fue todo muy desagradable, el teléfono del portero tenía grasa, no puedo creerlo aún. Los vecinos dijeron que no se sorprendían, se daban cuenta. Anteriormente, cuando me comuniqué con ellos, todo era excusas y lo tengo documentado”, explicó.

Respecto del daño que la familia dejó en los otros ambientes de la vivienda, las cosas no estaban mucho mejor. Según consta en las fotografías que la mujer envió a LA NACION, justo en el sector del baño se puede ver la ducha con suciedad acumulada a su alrededor. La cocina también tenía una falta de mantenimiento y se encontraba con los respectivos muebles dañados.

"Cuando entramos sentimos náuseas, fue todo desagradable", reveló la dueña a LA NACION Redacción LA NACION

De esta manera, se llevó una desilusión que nunca imaginó y por delante tiene dos tareas a encarar: un largo proceso de arreglos en la vivienda y tomar mayores recaudos a la hora alquilarla.