No quería perros, pero encontró uno en su campo y le cambió la vida: lo volvió una estrella de TikTok

Adoptar a un animal no es tarea fácil, ya que es de suma importancia cumplir con todas sus necesidades básicas: vacunas, alimentación y un lugar cómodo son tan solo tres elementos esenciales a tener en cuenta. Por este motivo, hay personas que desisten a este proyecto y esperan el momento indicado para llevar a cabo una responsabilidad con tales características. No obstante, en ocasiones la vida toma giros inesperados y esto es lo que le sucedió a Diego Cuadro, un hombre de Lincoln, Buenos Aires, que hace 6 años encontró a un perro en el medio de su campo y -aunque no tenía planes de sumarlo a su familia-, inmediatamente se llevó su corazón. En la actualidad, ambos se acompañan en el día a día y rápidamente se volvieron virales en las redes sociales por las hilarantes videos que tienen como protagonista a Preguntale, el nombre de la mascota.

Hacia principios del 2022, Diego tomó la decisión de crear una cuenta de TikTok con el objetivo de mostrar algunas de las ocurrencias que realiza con el perro: en una ocasión lo vistió de gaucho y lo filmó mientras montaba un caballo, en otra oportunidad lo mostró conduciendo un vehículo y en otros simplemente capturó algunos de los tantos momentos juntos. Si bien al principio incursionó por la plataforma como una manera de pasar el tiempo libre, al cabo de unos meses ambos se volvieron ampliamente reconocidos y los posteos acumulan más de un millón de visualizaciones.

Las ocurrencias del perro en la red social

“Es muy raro que tenga pensado recrear un escenario. Generalmente, todo se me ocurre en el momento y lo realizo con él. Si estoy en el campo, lo visto según lo que tenga puesto y ahí recreamos todo. No necesitamos practicar, el primero que sale es el que se comparte”, explicó el dueño del animal en declaraciones con LA NACION.

Por otro lado, sostuvo que en ningún momento imaginó que las publicaciones generarían tal repercusión entre los usuarios, quienes siempre están al tanto de lo que sube. “No pensé que era para tanto, para mí era una diversión, al principio les enviaba las grabaciones a mis amigos y hoy se volvió famoso”, confió.

En relación con el estrecho vínculo que tiene con su mascota, Cuadro aseguró que el encuentro se dio por casualidad en el 2016. “Estaba con mi caballo en el campo donde trabajo, en El Triunfo, una zona de 1500 hectáreas. Lo vi, por casualidad, entre unos lotes, y rápidamente me percaté que tenía entre 30 y 40 días”, recordó.

Preguntale, el perro viral

Si bien siempre está acostumbrado de ver perros por el lugar -algunos con dueños y otros que son abandonados-, aquel día tomó una decisión que le dio un giro 180 grados a su vida: “Lo adopté. Al principio, no lo iba a levantar. Él me seguía, era chiquito, en un momento -como galopaba- le saqué ventaja y nos distanciamos, pero desde lejos lo veía sobre el pasto, las malezas y los pozos. Fue ahí que escuché su llanto y frené”.

La primera frase que a Diego se le vino a la mente cuando vio al cachorro fue: “Si se queda conmigo, me saldrá fiel”. Y así ocurrió. Lo cargó, lo llevó a su casa a unos 7 kilómetros del lugar y le puso el nombre Preguntale, por la misma razón por la cual lo adoptó: “No me interesaba tener un perro, la verdad es que no pensaba tenerlo. Esa semana alguien me preguntó cómo era su nombre, y yo le dije: ‘No sé, pregúntale’. Y ahí quedó”.

Su amor por el animal se dio instantáneamente y a medida que creció lo educó con esmero. Lo acostumbró a jugar por el campo durante los primeros meses, lo entrenó con diversos trucos ingeniosos y le enseñó a quedarse quieto cuando se lo pide: “Es muy compañero y respetuoso, agradezco tenerlo en mi vida”.

Diego Cuadro volvió una estrella de TikTok a su perro Preguntale, el cual todos quieren conocer Diego Cuadro

Gracias al esfuerzo de ambos -y con mucha paciencia-, hoy en día Cuadro captura ingeniosos escenarios que enternecen y divierten a cientos de personas, los cuales a su vez demuestran el amor que se tienen. De esta forma, son el claro ejemplo del amor especial que hay entre perros y humanos.