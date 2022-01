Monte Hermoso: alquiló una casa por 100 mil pesos y se encontró con una escena “de terror”

Monte Hermoso es uno de los destinos turísticos más elegidos por los turistas para pasar sus vacaciones de verano. Sus playas con aguas cálidas atraen a miles de personas cada temporada que con anticipación buscan un lugar confortable para pasar sus días de descanso. En este sentido, la denuncia de un joven que alquiló una casa en la ciudad balnearia se volvió viral en TikTok por las pésimas condiciones en las que se encontraba.

El usuario, llamado Guido Michelini, provocó cientos de reacciones entre sus más de 459 mil seguidores en la red social al contar la tragicómica situación con la que se encontró. Según reveló, pagó 100 mil pesos por una semana en esta casa, ubicada en pleno centro de la ciudad y a pocos metros de la peatonal. En la filmación que subió a la red social, expuso errores de construcción, escombros en el patio y hasta el mal funcionamiento de los electrodomésticos.

Un joven se hizo viral en las redes sociales luego de mostrar el alquiler de una casa

“¿Qué casa te dan en Monte Hermoso por una semana por cien mil pesos?”, comienza preguntando Guido mientras mira a cámara. Notablemente indignado, comienza a caminar para mostrar el lugar donde pasó sus vacaciones.

Ya desde el exterior comienza la incomodidad de los inquilinos. ¿La razón principal?: no se puede meter el auto en el estacionamiento, ya que por su diminuto espacio no se pueden abrir las puertas. “El auto no termina de entrar al garaje porque no podemos abrir las puertas gente”, explicó el usuario. Luego, mostró un farol “volcado y sin andar” también en el exterior, dejando en evidencia la luminaria en mal estado.

Luego, Giuido volteó para mostrar el lavadero. “Cine de terror incluido”, describió para luego mostrar que la puerta no cerraba adecuadamente y que en el interior había tierra, telas de araña y telas sucias en la pileta.

Del lado de la pared, dos estantes de madera reflejaban el tiempo que pasó antes de que alguien habite el lugar. “Miren lo que es esto. Las telas de arañas, ropa volcada en un lavamanos”, mencionó el joven descontento con el mantenimiento de la vivienda.

El sector del lavadero, en pésimas condiciones Captura

En la parte del jardín las cosas no estaban mucho mejor. Según consta en la filmación, justo en el centro del patio se puede ver un tacho de aceite que se usa como cesto de basura, lleno de escombros a su alrededor. El pasto al parecer tampoco había sido cortado ni regado desde hace tiempo.

En tanto, las paredes de la medianera se encontraban con algunos desarreglos y algunos sectores aún no estaban construidos en su totalidad.

Uno de los elementos ubicados en el jardín de la propiedad Captura

Respecto al interior de la vivienda, en el video Guido hizo comentarios irónicos para ponerle algo de humor un poco con la situación. “Tenemos una pantalla LED de 40 pulgadas”, expresó mientras mostraba un antiguo televisor de tubo.

El modular del comedor, también reflejaba el mal estado de conservación del resto de la propiedad. “Hay una puerta giratoria que no sabemos bien cómo se abre”, bromeó el turista, mientras mostraba una puerta casi arrancada del mueble.

El detalle de los muebles, otro motivo de indignación para el joven Captura

Los cubiertos tampoco alcanzaban para las personas que alquilaron el lugar. “Casa para seis y me dan dos cuchillos”, lanzó Guido con total indignación.

Hacia el final del video, el joven llegó a la cocina y mostró los inconvenientes que tuvieron con la heladera y el freezer. “(La heladera) tiene cierre hermético, la tenemos que empujar para que cierre completa. El congelador, dudoso”, comentó mientras mostraba el interior del electrodoméstico.

La mayoría de los electrodomésticos no funcionaban y los elementos de cocina no alcanzaban para la cantidad de personas que alquilaron la casa Captura

El clip, compartido desde la cuenta @guidomichelini tiene, desde su publicación el 19 de enero, casi 100 mil reproducciones y además generó un debate entre los usuarios que también aportaron su punto de vista respecto al valor que pagaron por el alquiler.

Un internauta cuestionó: “¿Se puso de moda alquilar casas en estado de demolición?”, dando a entender que no sería el primer caso. Mientras que otros mencionaron que todo ese gasto pudo haber sido utilizado para alquilar una casa en otra parte del país. “Con eso te alcanza para irte a Brasil”, escribió un usuario. En tanto, otro condiferó: “¡100 mil pesos por una semana! Robo total”.

También surgieron comentarios de personas que se sintieron identificadas con la experiencia de Guido y le dieron algunos consejos para no caer en la misma situación en el próximo destino que visite. “Me pasó y peor. Las cucarachas eran lo mínimo que había”, contó un internauta, mientras que otro resaltó: “Por esta razón no alquilo más anticipado. Voy y alquilo en el momento”.