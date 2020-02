Granata criticó los dichos de Nicolás Trotta Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de febrero de 2020 • 13:09

La diputada provincial por Santa Fe Amalia Granata se cruzó con el ministro de Educación Nicolás Trotta a raíz de una publicación del funcionario a favor de la legalización del aborto.

A horas del pañuelazo que diversas agrupaciones realizarán en los alrededores del Congreso con la consigna #19F, aborto legal, seguro y gratuito, Granata volvió a generar polémica en las redes sociales y esta vez se enfrentó a un funcionario nacional.

Partidaria de "las dos vidas" y ferviente militante en contra del aborto, Granata se refirió al mensaje que Trotta publicó en su cuenta de Twitter: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. #AbortoLegal2020 #19F".

Partiendo de esas palabras, la diputada afirmó: "Señor ministro, cuando pone aborto legal para 'no morir' usted no sabe que el bebé en el vientre muere y además no se puede defender, para usted a partir de qué edad una persona/vida vale? Más empatía con los vulnerables y menos relato ideológico, por favor".