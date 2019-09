Aprender 2019. Educación sexual y de género, el reclamo de los estudiantes Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Los resultados de las pruebas Aprender, que se tomaron hoy a los alumnos del último año de las escuelas secundarias de todo el país, estarán disponibles en marzo del año que viene. Sin embargo, cuando los estudiantes salieron de rendir, ya se escuchaban algunos reclamos que se mantuvieron e intensificaron respecto a los años anteriores. Ellos piden más educación sexual y una agenda relacionada con la violencia de género y la diversidad sexual.

En la Escuela de Educación Media N°2 Patricias Argentinas, en Villa Martelli, los estudiantes terminaron de rendir lengua y matemática cerca de las 10.30. La evaluación también contaba con preguntas personales acerca de la composición de su familia, cómo es la casa en la que viven y, dentro de estas consultas, estaban aquellas relacionadas a cuál fue la educación sexual que recibieron y cuáles son las demandas aún insatisfechas.

"Yo entré hace poco a esta escuela, así que yo no estuve el año que dieron salud y adolescencia. En el colegio anterior no me habían dado nada de educación sexual. Este año tuvimos un proyecto en la clase de literatura que fue darle charlas de educación sexual a otro curso. Pero sobre todo nos informamos por Internet o redes, o sea, por nuestra cuenta. Nos gustaría profundizar en lo que es violencia y abuso, porque a nuestra edad muchas veces no sabemos reconocer cuando recibimos violencia de nuestra pareja", dijo Candela Neira, de 17 años.

"A mí, por suerte, en mi casa me informaron mucho acerca de esto, pero tal vez muchas compañeras que están en pareja no ven como violencia que su novio o novia no las deje hacer tal cosa, o los maltrate por algo que no les guste. Eso no es amor y hay que saber lo que luego puede llegar a pasar. Igual, en lo que más deberíamos profundizar es en la educación sobre el embarazo adolescente", agregó.

Hoy rindieron 473.000 estudiantes de 5° y 6° años en 11.400 escuelas de todo el país. Fueron evaluados en matemática y lengua y, además, se les hizo un cuestionario enfocado en preguntas personales y vinculado a las temáticas que les gustaría incorporar o ampliar. Mañana será el segundo día de evaluación, que será una muestra representativa de 21.600 estudiantes de 300 escuelas de todo el país.

Ahí les harán preguntas sobre ciencias naturales y educación ciudadana, esta última, es una una novedad respecto a años anteriores. Se indagará en aspectos vinculados con la Constitución, la forma de gobierno y democracia, entre otros. En esta asignatura los alumnos tendrán algunas preguntas sobre violencia e igualdad de género, según informaron desde el Ministerio de Educación.

Agustín Cardassi, de 17 años, fue uno de los últimos en terminar la prueba. Cerca de las 11 ya estaba guardando los útiles para salir al recreo. "Lengua fue, al principio, complicada porque algunas palabras eran difíciles. Pero me sentía preparado. En matemática hice algunas cosas y otras no. En cuanto a las preguntas personales, creo que había demasiadas preguntas. Sobre educación sexual, tuvimos nada más que una charla grupal o dos en los seis años que estuve en el colegio. Creo que también sería muy importante que den charlas de diversidad sexual para que los chicos tengan la mente más abierta y aprendan a aceptar al otro", argumentó Cardassi.

La ley que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) fue sancionada por el Congreso nacional en 2006. Esta norma establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación de este tipo tanto en los establecimientos de gestión estatal como en los de administración privada sin importar la orientación religiosa.

"El cuestionario era muy completo, como 50 preguntas. Para mí, la educación sexual que tenemos es muy básica. Solo hablamos de métodos anticonceptivos pero la educación sexual es más que eso. Me gustaría aprender más sobre la violencia, las relaciones violentas y cómo manejar un noviazgo", dijo Alina Martinez, de 17 años.

Jonathan Belaunzaran, de 18 años, prefirió no hacer el examen de matemática. En cuanto a lengua, dice que le resultó muy interesante. Al momento de reflexionar acerca de las preguntas personales, se mantuvo en línea con sus compañeros: "algunas me parecieron innecesarias como, por ejemplo, cuántos televisores o baños tenes en tu casa. También nos preguntaron si tuvimos educación sexual o de género. Yo estuve acá dos años pero que recuerde todavía no me tocó una clase sobre esos temas".

"Si bien estamos implementando el plan de Educación Sexual Integral, nunca resulta suficiente considerando el tenor que tienen hoy en día estos temas. Es mucha la demanda de contenidos y de temas. Se trabaja en la escuela, pero muchas veces los temas van por la escalera y la realidad por el ascensor. No hay clases estructuradas sobre el tema, sino que cada profesor plantea los temas que quiere abordar. También cuando hay un interés particular de los chicos tratamos de poner el foco en esos temas", explicó Alejandro Garola, vicedirector de la escuela Patricias Argentinas.

"Nosotros también trabajamos en temas relacionados a la violencia. Tenemos talleres en los que trabajamos de manera individual y colectiva. Tuvimos muchos talleres a lo largo del año pero son optativos. Hay un solo equipo y es una escuela muy grande, son 730 alumnos, por eso, tal vez, muchos grupos todavía no tocaron esta temática", concluyó Garola.