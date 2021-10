Arriba y abajo, antes de ahora

Mi querida mamá,

Hace poco más de un año que murió la jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. Después de ver el documental sobre su vida y labor; encontré tantas cosas en común contigo.

De tu generación, abogada, fue a la universidad cuando era casi impensable que las mujeres fueran aceptadas en ellas. Ambas fundaron una familia, aunque tú has criado a seis hijos y no a dos; ambas lucharon por el reconocimiento de los derechos, por la igualdad, por la no discriminación; por la familia y por la tolerancia y respeto en las relaciones entre los ciudadanos. Tú te enfrentaste a un gobierno hostil a los estudiantes que proclamaba “alpargatas sí, libros, no”; sin saber que eras una jovencita de provincia, que llegó a la ciudad universitaria por excelencia, La Plata, sola, a perseguir el sueño de formarte y usar la ley como medio y la justicia como fin.

En una parte de la película, el hijo cuenta que cuando se iban todos a dormir ella seguía trabajando en el comedor, hasta las 3 o 4 de la madrugada. Ese recuerdo me sacudió el corazón, porque yo fui esa niña, que se sentaba del otro lado de tu escritorio, a copiar las composiciones de la escuela en otra máquina de escribir, mientras tú tecleabas en la tuya, entre tantos papeles, los tomos de La ley, y esa energía que ningún cansancio lograba doblegar. ¿Cuántas familias reuniste? ¿A cuántas mujeres agredidas ayudaste? ¿A cuántos niños le encontraste un hogar? Antes de ahora cuando la violencia de género tiene su propio espacio.

En fin, sois como la cara y la contracara de la justicia: tú, como litigante reclamando y defendiendo, y ella, administrándola.

Me ahoga el pecho la emoción de comprobar que, en los dos extremos de la grande América, dos mujeres demostraban su valía, luchaban, y conquistaban derechos, forjaron impresionantes carreras. Tan distintas y sin embargo, tan parecidas.

Todavía no han hecho un documental sobre tu historia, pero quién sabe, todavía hay tiempo. Feliz día mami, te adoro y te admiro desde que tengo conciencia.