Madre mía, que fuiste aprendiendo a lo largo de la vida que los golpes se hacen cayos, que las pérdidas dejan un vacío imposible de llenar, pero que tu fe y tu fortaleza ayudaron a superar de a poco todos los obstáculos en tu camino.

Lo conociste a papá y llenó tu corazón, te aferraste a él, comenzaron a caminar juntos. Llegaron muchos problemas, muchas tristezas que por tu corta edad parecían imposibles de superar.

Poco a poco fuiste aferrándote a Dios. El logró darte la respuesta que esperabas. Nunca te abandonó, fuiste creciendo y aprendiendo al fin, que tu amor, tu corazón amplio, bello, siempre lleno de esperanza para dar.

Tu vida entera es un constante dar a cada paso. Madre querida, quiero expresarte con palabras todo lo que siente mi corazón, como me reconforta tu caricia, la palabra justa en el momento justo, siempre apoyándome y valorándome, transmitiendo toda esa fuerza que solo tu tienes. Todo tu optimismo, cuando el panorama se ve oscuro siempre encuentras la luz que lo ilumina todo.

Madre mía, espero como hija poderte llenar, hacerte feliz, ser un poquito lo que tu soñaste alguna vez que yo fuera. No defraudarte jamás. Que como hija y mujer que hoy soy, poderte acompañar siempre.

Que encuentres en mí una amiga, que siempre podamos compartir charlas gratas y amenas que son imprescindibles para mí, sea por teléfono o personalmente.

Mami te amo mucho, eres la mejor amiga que jamás imaginé que podía tener o merecer, sigue siempre así, no cambies nunca. Gracias por tu amor y por todo lo que me has dado y me das. Te pido un favor, sigue siempre a mi lado, te necesito mucho.