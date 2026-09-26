Así sintieron los vecinos de Ezeiza las explosiones en el motor de un avión de Aerolíneas Argentinas que debió regresar a pista

El vuelo 1132 de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid, España, que el viernes tuvo que dar la vuelta y aterrizar a poco de despegar por una falla técnica causó el susto de los vecinos que viven en Ezeiza y localidades aledañas por el ruido que emitía la aeronave mientras se aproximaba a la pista del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

El Airbus A330-220 salió el jueves a las 23.56 rumbo al Aeropuerto de Barajas. Pocos minutos después de despegar, y sin llegar a una altura considerable crucero, se registró una falla en un motor y el avión debió volver a la pista.

Durante la maniobra se escucharon fuertes detonaciones, similares a explosiones, lo que se conoce en el ámbito aeronáutico como compressor stall. Esto generó preocupación entre vecinos de la zona sobrevolada por la aeronave.

Un video de una cámara de seguridad muestra a vecinos impactados por el paso del avión y las explosiones que presentó, situación que los obligó a refugiarse. Las imágenes fueron registradas a las 23.57, apenas un minuto después del despegue.

Como sintieron los vecinos el episodio

Incluso en las redes sociales varios usuarios contaron el fuerte ruido que escucharon también en Monte Grande, El Jagüel y Luis Guillón. “Se escucharon tres explosiones, hasta las ventanas crujieron”, escribió una mujer en X. “Vibró el piso”, publicó un vecino.

Un avión que iba a Madrid tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto de Ezeiza

También se lo vio volar a muy baja altura mientras se aproximaba a la pista. En total estuvo 34 minutos en el aire.

Según pudo saber LA NACION, la aeronave fue “estabilizada” y aterrizó, aunque sin incidentes ni heridos. Desde la compañía indicaron a este diario que el Airbus A330 no se declaró en emergencia y “regresó al aeropuerto de origen luego de que se advirtiera una falla en uno de sus motores”.

El episodio se registró en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que viajaba a Madrid con 225 pasajeros y debió regresar a Ezeiza tras detectarse una falla en uno de sus motores

Respecto a la explosión que se escuchó, Aerolíneas Argentinas marcó que se registró un “fenómeno conocido como compressor stall, que consiste en una alteración momentánea del flujo de aire dentro del compresor del motor”.

La falla del motor ocurre cuando el compresor del motor necesita recibir y conducir el aire de manera estable. Cuando esa circulación se altera, las aspas dejan de trabajar en las condiciones aerodinámicas previstas y el sistema pierde capacidad para mantener el flujo en la dirección adecuada. Allí comienza el stall y se escuchan estas “explosiones” desde afuera.

Los pasajeros fueron trasladados de avión y el vuelo AR1132 despegó a las 4.30 rumbo a Madrid.