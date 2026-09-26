Aulas en crisis: el cierre de otro colegio porteño reaviva la inquietud por la caída de alumnos y las nuevas integraciones

El anuncio del cierre del St. Martin in the Fields School, en Belgrano, al finalizar el actual ciclo lectivo sumó esta semana un nuevo nombre a una lista que comenzó a crecer hacia fines del año pasado. El caso, conocido por las familias de la institución, no aparece aislado: desde octubre de 2025 distintos establecimientos privados de la ciudad de Buenos Aires dejaron de funcionar y otros colegios tradicionales comenzaron procesos de integración.

Detrás de cada cierre aparecen situaciones particulares; no todos atravesaron las mismas dificultades. La sucesión de casos coincide, además, con una transformación demográfica que ya comienza a reflejarse en las aulas porteñas: la cantidad de chicos que llega a la primaria se redujo en los últimos años. A ese contexto se agregan, según cada institución, dificultades económicas, costos de funcionamiento o cuestiones vinculadas con los inmuebles.

En los últimos años, la caída de la matrícula comenzó a reflejarse en las aulas porteñas: entre 2020 y 2025, la cantidad de alumnos que ingresaron a primer grado se redujo cerca de un 25% Ricardo Pristupluk

El St. Martin es el episodio más reciente. La institución de Belgrano, a la que actualmente concurren unos 350 alumnos, comunicó que dejará de funcionar al terminar 2026. Entre los motivos aparecen la disminución sostenida de su matrícula y la decisión de los propietarios del inmueble de no renovar el contrato de alquiler. En los últimos cinco años habían quedado sin cubrir unas 120 vacantes.

Pero para encontrar los antecedentes más cercanos hay que retroceder apenas unos meses. Entre fines de 2025 y el comienzo del actual ciclo lectivo se sucedieron cierres en distintos barrios porteños. En diciembre dejaron de funcionar el Instituto Anunciación de María, de Belgrano R; el Instituto Virgen del Valle y el jardín de infantes Daddy Ross, de Monte Castro. En febrero se sumó el Instituto Formar Futuro, de Villa Real. Meses antes, en octubre de 2025, había cerrado el Instituto Coreano Argentino, de Flores.

Las circunstancias fueron diferentes. El Instituto Anunciación de María, por ejemplo, tenía alrededor de 230 alumnos y llevaba por lo menos cuatro años con una disminución de la matrícula, concentrada especialmente en el nivel inicial y los primeros años de primaria. Había cursos de aproximadamente nueve estudiantes, mientras que los últimos grados y el secundario conservaban divisiones cercanas a los 28 alumnos. La congregación propietaria había señalado motivos económicos para explicar la decisión.

La caída de la natalidad ya empieza a trasladarse a las aulas y plantea un escenario de menor matrícula para los próximos años Archivo

El anuncio provocó la reacción de un grupo de familias, que recurrió a la Justicia para intentar evitar el cierre. El establecimiento llevaba seis décadas de trayectoria en Belgrano R y contaba con aporte estatal. La institución comunicó entonces que el inmueble sería vendido para afrontar las indemnizaciones del personal.

Dinámica diferente

Otro caso ocurrió durante el verano y tuvo una dinámica diferente. A comienzos de febrero, a pocas semanas del inicio de clases, el Instituto Formar Futuro, de Villa Real, informó que no continuaría funcionando. Más de 300 alumnos debieron buscar otra escuela y unos 50 trabajadores quedaron afectados por la decisión. El Ministerio de Educación porteño intervino para acompañar a las familias en la búsqueda de vacantes y en la tramitación de la documentación para realizar los pases.

La secuencia también incluyó al Instituto Virgen del Valle y al jardín Daddy Ross. El primero funcionaba desde 1969, tenía los tres niveles educativos y recibía aporte estatal. Daddy Ross, por su parte, era un jardín bilingüe de Monte Castro que llevaba 38 años de actividad.

La reiteración de los cierres ocurre en un sistema educativo cuya población viene modificándose. Según datos del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires publicados por LA NACION, entre 2020 y 2025 la cantidad de alumnos que ingresaron a primer grado en establecimientos de gestión estatal y privada pasó de 41.117 a 30.686. La diferencia supera los 10.000 estudiantes y representa una caída cercana al 25% en cinco años.

Las proyecciones demográficas anticipan una reducción de la matrícula primaria porteña cercana al 34% en los próximos años Soledad Aznarez

En un jardín privado laico de Almagro, la reducción ya se refleja en la cantidad de alumnos: de 173 que tenía en 2025 pasó a 110 este año, mientras que para 2027, hasta el momento, hay 80 confirmados. De mantenerse esa cifra, la matrícula se habrá reducido más de la mitad en apenas dos años.

Un informe de la Dirección Nacional de Población sobre natalidad y educación proyectó, a partir de la evolución demográfica, una disminución significativa de la población en edad de asistir a la escuela primaria en la ciudad durante los próximos años. Las proyecciones estiman que la matrícula primaria porteña podría pasar de alrededor de 243.500 alumnos a unos 160.500, una contracción cercana al 34%.

Cambio demográfico

Los datos permiten dimensionar el cambio demográfico, pero no establecer por sí solos las razones detrás de cada cierre. La situación económica y patrimonial, la cantidad de alumnos, los costos de funcionamiento y las condiciones de los edificios varían entre establecimientos. En el caso más reciente, por ejemplo, el St. Martin combina una reducción de vacantes cubiertas con la imposibilidad de continuar alquilando el inmueble en el que funciona.

Al mismo tiempo, el movimiento dentro de la educación privada porteña no se limita a instituciones que dejan de funcionar. Durante 2026 también se conocieron procesos de integración entre colegios tradicionales que, según sus autoridades, no surgieron ante cierres inminentes.

Dos de esos procesos involucran a cuatro instituciones. Por un lado, la Escuela Argentina Modelo inició su integración con el Colegio Los Robles. Por otro, San Tarsicio y el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, ambos de Recoleta, anunciaron que desde 2027 conformarán una misma comunidad educativa.

La Escuela Argentina Modelo, fundada en 1918, y Los Robles completarán su integración durante el próximo ciclo lectivo. El proyecto se denominará Los Robles EAM y distribuirá sus actividades entre las sedes de Riobamba 1059 y avenida Belgrano 1548.

Cuando se anunció el acuerdo, sus autoridades diferenciaron expresamente el proceso de los cierres registrados en otras instituciones. “Somos conscientes de que la baja tasa de natalidad en la Ciudad de Buenos Aires está afectando a muchos colegios y lo hará aún más en el futuro, lo cual representa una razón adicional para formar un proyecto sólido y sustentable”, explicó a LA NACION José Ordoñez, director general de Los Robles.

En la ciudad, cerca de la mitad de los alumnos de los niveles obligatorios asiste a establecimientos de gestión privada Archivo

El segundo proceso se conoció este mes. San Tarsicio y Nuestra Señora de la Misericordia funcionarán desde 2027 en el edificio de Azcuénaga 1630. Al momento del anuncio, San Tarsicio tenía 386 alumnos y Misericordia, 368, por lo que la nueva comunidad reunirá alrededor de 750 estudiantes.

En ese caso, las autoridades también buscaron diferenciar la decisión de un cierre. Explicaron que el proyecto había comenzado a gestarse años atrás con la intención de ampliar la cantidad de divisiones y que ninguna de las dos instituciones estaba ante la necesidad inmediata de dejar de funcionar.

“Hay una realidad, hay una baja de la tasa de natalidad de la que todos somos conscientes. Frente a eso vimos esta oportunidad y, de vuelta, nos anticipamos”, señaló a este medio Matías Jorba, presidente de la comisión directiva de San Tarsicio. Y remarcó la diferencia que, para las autoridades, define el proceso: “Acá no hay colegios que cierran, hay una unión, hay una alianza y, sobre todo, un crecimiento”.

El efecto de las cohortes menos numerosas tampoco se agotaría en los niveles inicial y primario. Fuentes gremiales consultadas por LA NACION advierten que el fenómeno comenzará a trasladarse progresivamente hacia los niveles superiores. Para 2027 estiman una baja de entre el 25% y el 28% en la matrícula terciaria y universitaria.