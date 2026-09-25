Se aproxima un frente frío que dejará atrás el calor intenso, con máximas que podrían alcanzar los 35°C, y activará tormentas y lluvias: las zonas afectadas

La última semana de septiembre estará marcada por dos escenarios distintos en gran parte del país. Primero llegará un ascenso térmico que podría llevar la temperatura a 35 °C en La Rioja. Después avanzará un frente frío que favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas.

El cambio comenzará entre el domingo y el lunes, mientras que la inestabilidad podría extenderse hasta el martes. El Litoral y el este de la región Pampeana concentrarían los mayores acumulados; hacia el oeste, las precipitaciones previstas serían considerablemente menores.

Pronostico del tiempo

Dónde hará más calor antes de la llegada del frente frío

De acuerdo con el pronóstico publicado por Meteored, los vientos del norte favorecerán el ingreso de aire cálido y húmedo desde el centro del continente. El calentamiento será progresivo y alcanzará su punto más alto hacia el viernes, con mayor intensidad en el NOA, Cuyo y el norte argentino.

Para esa jornada se esperan máximas cercanas a 35 °C en La Rioja y 34 °C en Santiago del Estero. Salta, Tucumán y San Juan podrían rondar los 33 °C; Formosa y Resistencia, los 31 °C, y Córdoba, los 29 °C. En La Rioja, la temperatura hacia el final de la tarde podría ubicarse unos 13 °C por encima de lo habitual para la época, mientras que en San Juan el desvío sería de unos 12 °C.

El aumento térmico será menos pronunciado hacia la costa atlántica. Rosario y Pergamino se ubicarían alrededor de los 26 °C, Buenos Aires rondaría los 24 °C y Mar del Plata, los 17 °C. A la vez, la persistencia del viento norte incrementará la humedad en el centro y el este del país.

🟡🟠🔴 El semáforo completo en los niveles de alerta por #lluvia (picos de hasta 50-80-150 mm) en la cordillera de Neuquén y Río Negro, oeste y sur de Chubut, y el noreste de Santa Cruz.



☃️ Alerta naranja por #nevadas en la cordillera de Mendoza, hasta 70 cm acumulados. pic.twitter.com/BMiCTnvH4d — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 24, 2026

Cuándo llegan las tormentas y cuáles serán las zonas afectadas

El frente frío avanzará desde el sur entre el domingo y el lunes. Al encontrarse con el aire cálido y húmedo instalado en el centro y el norte del país, generará condiciones para la formación de chaparrones y tormentas. La inestabilidad se prolongaría durante el martes, especialmente sobre el Litoral y el este de la región Pampeana.

Según las proyecciones citadas por Meteored, Entre Ríos podría superar los 55 milímetros acumulados hasta la madrugada del martes. Para el norte de la provincia de Buenos Aires se estiman cerca de 35 milímetros; para Mar del Plata, unos 30; para Resistencia, 26, y para Rosario, 25. También se destaca un núcleo de precipitaciones en el centro-este de Chaco.

En el AMBA se proyectan alrededor de 19 milímetros y en Córdoba, unos 14. Los aportes serían más escasos hacia el oeste: Santa Rosa, San Luis y sectores del NOA recibirían menos de 8 milímetros. Como se trata de tormentas, los acumulados podrían variar incluso entre localidades o lotes cercanos.