Aumentan los casos de sarampión y ya son nueve las enfermedades que amenazan con volver

Según el conteo más reciente de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en la última semana relevada en Estados Unidos se reportaron más de 900 casos confirmados de sarampión. Pasaron apenas dos meses de este año “y ya superamos el 25% de los casos de sarampión que tuvimos en todo 2025, así que la situación no es buena”, dice Katrine Wallace, epidemióloga y profesora adjunta de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Illinois en Chicago.

El sarampión es la enfermedad más contagiosa que se conoce y puede ser muy grave, especialmente para los más chiquitos. Se transmite cuando una persona tose o estornuda y suele causar una erupción muy característica, con manchas rojas planas, fiebre y síntomas en el tracto respiratorio superior. Pero a veces el enfermo desarrolla complicaciones, como neumonía y encefalitis. Antes de que se difundiera la vacuna, se estima que el sarampión era responsable de unas 2,6 millones de muertes al año en todo el mundo.

Dos dosis de las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola o contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela (MMR y MMRV, respectivamente) suelen proteger de por vida contra el sarampión. Al menos el 95% de la población debe estar inmunizada para lograr la “inmunidad de grupo”, umbral fundamental para proteger a quienes no pueden ser vacunados, como los niños menores de 12 meses. Sin embargo, la caída en las tasas de vacunación hace posible que se produzcan brotes, como está ocurriendo en estados norteamericanos donde las tasas de vacunación son superiores al 90% pero no alcanzan la inmunidad de grupo.

“Llegamos a un punto de inflexión, y ahora los brotes duran más, son más grandes y más frecuentes”, apunta Nathan Lo, especialista en enfermedades infecciosas y científico del hospital escuela de la Universidad de Stanford. Algunos expertos, incluido el doctor Lo, temen que este año Estados Unidos pierda el estatus de erradicación del sarampión que ostenta desde el año 2000. Al sarampión se lo considera erradicado de una región geográfica cuando ya no circula de forma natural. Y en los últimos meses, son varios los países que han perdido esa condición, incluidas España y el Reino Unido.

Cuando las tasas de vacunación disminuyen, las primeras en aparecer son enfermedades más contagiosas, “y por eso al sarampión lo llamamos señal de largada”, apunta Wallace. Y otras enfermedades infecciosas que son prevenibles con vacunación podrían apretar el acelerador, según advirtió el año pasado la Organización Mundial de la Salud en una declaración conjunta con UNICEF y la Alianza para las Vacunas Gavi. De hecho, algunas ya muestran una preocupante tendencia al alza.

“El sarampión es la enfermedad más contagiosa que conocemos, y punto”, dispara Wallace. “Así que cuando empiezan a aparecer casos de sarampión sabemos que las tasas de vacunación en ese condado o estado están bajando, y que detrás del sarampión vienen el resto de las enfermedades contagiosas, que simplemente tardan más tiempo en propagarse”.

Tos ferina, tos convulsa o “coqueluche”

Detrás del sarampión, “creo que la segunda enfermedad más preocupante es la tos ferina”, dice Karen Kotloff, pediatra y jefa de la División de Enfermedades Infecciosas y Pediatría Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. La tos ferina puede ser leve, pero es una enfermedad respiratoria que causa violentos accesos de tos y es potencialmente peligrosa para los niños pequeños. “La mortalidad por tos ferina es incluso mayor que la del sarampión y tiende a afectar a los bebés más pequeños”, explica Kotloff.

A diferencia del sarampión, la tos ferina nunca desapareció: las infecciones bacterianas siguen un patrón cíclico y resurgen como epidemias cada tres a cinco años. Durante la pandemia de Covid-19, cuando el uso de mascarillas y el distanciamiento social frenaron su propagación, los casos de tos ferina disminuyeron, “pero ahora están aumentando de nuevo”, señala Kotloff. Con la disminución de la protección que dan las vacunas, los datos provisorios muestran que en 2024 los casos de tos ferina fueron aproximadamente seis veces más altos que en 2023, niveles superiores a los registrados antes de la pandemia. Y los datos preliminares de 2025 también parecen mostrar cifras más altas que las previas a la pandemia. La disminución de los casos de tos ferina durante la pandemia “enmascaró la baja de las tasas de inmunización debido a la caída de la vacunación, pero ahora esa tendencia se reanudó”, explica Saad Omer, profesor del Centro Médico UT Southwestern y decano de la Escuela de Salud Pública O’Donnell, ambos en Dallas.

La vacuna contra la tos ferina (incluida en “la triple”, junto con la difteria y el tétanos) puede administrarse a los 2 meses de vida. No ofrece protección de por vida, por lo que se necesitan dosis de refuerzo, especialmente durante el embarazo, cuando la madre puede transmitirle cierta inmunidad a su bebé durante las primeras semanas de vida. El refuerzo también puede aplicarse a otros adultos en contacto con un recién nacido.

Meningitis

La enfermedad meningocócica, o meningitis, no está tan extendida ni es tan contagiosa como el sarampión y la tos ferina. Sin embargo, los casos van en aumento desde 2021 y la vacuna antimeningocócica recientemente fue eliminada de la recomendación universal de vacunación de los CDC para adolescentes. Los expertos advierten que eso puede abonar el campo para futuros brotes.

“Si en una localidad hay meningitis y decidimos dejar de vacunar a los adolescentes contra la meningitis vamos a terminar teniendo brotes en los campus universitarios”, apunta Wallace. La enfermedad meningocócica es grave, de propagación rápida, y puede causar la muerte en cuestión de horas.

“No quiero ni pensar lo que pasaría si la meningitis se vuelve más común”, advierte Lo.

Polio

Los niños reciben cuatro dosis de la vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI) a partir de los 2 meses de edad. La infección por el virus de la polio puede ser grave y provocar parálisis o la muerte, y algunos sobrevivientes desarrollan el síndrome pospolio, con síntomas de debilidad muscular, fatiga o dolor articular de por vida.

“En la década de 1950, la gente estaba desesperada ante el riesgo y los peligros de la polio, y cuando llegó la vacuna fue considerado un rotundo éxito de la ciencia”, dice Art Reingold, profesor de epidemiología de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley.

La esperanza, según Reingold, era que la polio eventualmente desapareciera a nivel mundial, como ocurrió con la viruela a finales de la década de 1970, tras un exitoso programa de erradicación. Sin embargo, si bien en Estados Unidos la polio está erradicada desde 1979, en Afganistán y Pakistán el poliovirus sigue causando muertes. Y en 2022, en el condado de Rockland, Nueva York —una zona con baja cobertura de vacunación—, se registró un caso de polio con parálisis en un adulto no vacunado.

No hay evidencia de que el virus actualmente esté circulando en Estados Unidos, pero si disminuyen los niveles de vacunación podría reaparecer. En un modelo de simulación publicado el año pasado en la revista científica JAMA, del cual fue coautor el doctor Lo, los investigadores descubrieron que con una disminución del 50% en la vacunación infantil contra la polio, para el año 2050 en Estados Unidos podría haber 4,3 millones de casos anuales. “Hay menos chances de que reaparezca la polio que el sarampión, pero lo inquietante es que las probabilidades no son nulas”, apunta Omer.

Rotavirus

El rotavirus puede causar deshidratación rápida en bebés y niños pequeños. Antes de la disponibilidad de la vacuna contra el rotavirus, que puede administrarse a partir de las 15 semanas de vida, “casi todos los niños se contagiaban el rotavirus durante los dos primeros años de vida”, explica Kotloff, y agrega que ahora que en Estados Unidos la vacuna está ampliamente disponible, hasta es posible que los médicos jóvenes en formación ni siquiera detecten la infección, debido a la gran eficacia de la vacuna”.

Las infecciones suelen ser leves, añade Reingold, “pero a veces los niños se enferman gravemente”. Antes de la presentación de la vacuna, en 2006, el rotavirus era responsable de unas 70.000 hospitalizaciones y de 20 a 60 muertes al año en Estados Unidos, y en todo el mundo el virus sigue siendo una de las principales causas de diarrea grave en niños pequeños.

Habrá que esperar para saber si los brotes son más frecuentes ahora que la vacuna contra el rotavirus no es recomendada universalmente por los CDC, dice Reingold. Pero si las tasas de vacunación disminuyen, es probable que los casos “aumenten a corto plazo”, apunta Lo.

VRS

Al igual que con el rotavirus, los síntomas del virus respiratorio sincitial (VRS) suelen ser leves. Sin embargo, ciertas personas corren riesgo de un desarrollo grave de la enfermedad, en particular los niños prematuros o con enfermedades subyacentes, como defectos cardíacos, según Kotloff. “Esos niños pueden terminar en terapia intensiva”.

En 2023 y 2024, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó vacunas o tratamientos con anticuerpos contra el VRS: la vacuna materna contra el VRS, que puede administrarse durante el embarazo para proteger a los recién nacidos durante la temporada de VRS, y dos anticuerpos monoclonales —nirsevimab y clerrovimab—, que pueden usarse en bebés cuyas madres no recibieron la vacuna materna contra el VRS. Los datos de la temporada 2024-2025 de VRS, la primera con amplia disponibilidad de vacunas contra el virus, mostraron tasas de hospitalización más bajas que durante los años prepandémicos.

“Hasta hace poco vivíamos en un mundo sin vacunas contra el VRS, y ahora, de repente, hay excelentes vacunas”, dice Lo. Dado que los CDC ya no recomiendan universalmente la vacunación de niños contra el VRS, “podríamos perder el beneficio total sobre la salud pública que se logra con una vacunación generalizada”, concluye el experto.

Tétanos

A diferencia de muchas otras enfermedades prevenibles con vacunación, no existe inmunidad “de manada” para el tétanos, una infección poco común pero potencialmente mortal causada por la bacteria Clostridium tetani. “El tétanos se contrae a través del medio ambiente”, explica Lo. “Por lo tanto, las únicas personas que están protegidas son las vacunadas”. Se puede contraer tétanos al pisar un clavo o una astilla, con una quemadura u otro tipo de daño tisular que introduzca en el cuerpo tierra, polvo u otros contaminantes que contengan esporas bacterianas, incluso a través de cortes y raspaduras leves.

El tétanos puede causar espasmos musculares tan fuertes que fracturan los huesos. Afortunadamente, es poco común en Estados Unidos donde se reportan menos de 40 casos al año. El vacuna contra el tétanos está incluida en “la triple” que se aplica durante la infancia, junto con refuerzos que se recomiendan cada 10 años los adultos. Durante el ciclo lectivo 2024-2025, el nivel de cobertura de la triple disminuyó en más de la mitad de los estados norteamericanos, y si la tendencia continúa, muchas más personas serían vulnerables al tétanos.

Rubeola

Además de estar en riesgo de contraer paperas y sarampión, cualquiera que no tenga al día su vacuna triple vírica (MMR) es susceptible a la rubéola. Al igual que el sarampión, la rubéola puede ser leve, con síntomas de tos, fiebre y sarpullido rojo, pero también pueden presentarse complicaciones graves, especialmente si se contrae durante el embarazo.

“El síndrome de rubéola congénita ocurre cuando las madres se infectan durante el primer trimestre del embarazo y le transmiten la infección al feto”, explica Kotloff, y agrega que eso puede desencadenar un aborto espontáneo o causar problemas cardíacos, visuales u otros órganos del niño, como el bazo o el hígado. En el modelo de simulación publicado en JAMA y coescrito por Lo, los investigadores descubrieron que si la vacunación infantil disminuyera un 50%, en 25 años en Estados Unidos podría haber 9,9 millones anuales de casos de rubéola. “En Estados Unidos, la rubéola actualmente está erradicada, pero si las tasas de vacunación disminuyen significativamente puede volver a aparecer”, apunta Kotloff.

Hepatitis B

La hepatitis B es una infección del hígado que se transmite a través de fluidos corporales, a menudo de madre a hijo. Infectarse a una edad temprana conlleva un alto riesgo posterior de desarrollar cáncer, “por lo que para prevenirlo es clave la vacunación temprana al nacer”, señala Lo.

Desde la introducción de la vacuna contra la hepatitis B, a finales de la década de 1980, se ha observado una disminución del 99% en las infecciones infantiles de la enfermedad. Sin embargo, los CDC también dejaron de recomendar la vacuna contra la hepatitis B de forma universal para todos los recién nacidos, “lo que incrementa el riesgo de que haya más niños desprotegidos que se infecten y puedan sufrir y morir”, apunta Kotloff, y agrega que quienes más riesgo correrán serán los bebés de mujeres que no se someten a pruebas de detección de hepatitis B durante el embarazo.

Difteria

En Estados Unidos la difteria ya no es común, pero es una enfermedad bacteriana que sigue circulando libremente en zonas del mundo con menor cobertura de vacunación, y se han dado casos de contagio traídos por viajeros. En ese mismo modelo de simulación publicado en JAMA en 2025, los investigadores descubrieron que si la vacunación infantil disminuye en un 50%, para el año 2050 en Estados Unidos podría haber 197 casos anuales de difteria.

La difteria es una enfermedad grave que se transmite a través de microgotas respiratorias suspendidas en el aire y que en cuestión de días daña los tejidos de la nariz, las amígdalas y la garganta. Según la Organización Mundial de la Salud, en personas no vacunadas la enfermedad tiene una mortalidad de alrededor del 30%. “La difteria es una infección que prácticamente asfixia al niño”, señala Kotloff. “Son enfermedades horribles que en Estados Unidos hemos tenido la suerte de poder erradicar, y me aterra pensar que por motivos irracionales vamos a perder ese privilegio ganado tan costosamente”.

Por Kathleen Felton

(Traducción de Jaime Arrambide)