Las temperaturas más bajas y los días acotados marcan la proximidad de una nueva estación, y quienes deseen saber con exactitud cuándo empieza al invierno en la Argentina, pueden conocer la fecha precisa y su horario.

Frío en la ciudad de Buenos Aires fabian-marelli-11419

El invierno está ligado por convención al 21 de junio; sin embargo, el comienzo de la estación varía de acuerdo al año, y en muchas ocasiones se inicia un día antes o después.

Cuándo empieza al invierno en la Argentina

El comienzo formal del invierno está dado por un fenómeno astronómico: el solsticio de invierno, que es el momento en que se da el punto mínimo de proximidad entre un hemisferio de la Tierra y el Sol, en esa región se pasa al invierno y se vive el día más corto del año.

La lejanía del Sol respecto al hemisferio sur a mediados de año, provoca una disminución de la temperatura media y que haya menos cantidad de horas de luz solar sobre esa porción del planeta. Es por ello que se considera al solsticio de invierno y a toda la temporada invernal como la etapa del año con días más cortos y noches más largas.

La fecha exacta del comienzo del invierno Shutterstock

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de otoño en 2026 ocurre en el mes de junio. Precisamente, se dará el día 21 a las 05.24 de la Hora Oficial Argentina (HOA).

Desde ese momento, la nueva estación se prolongará hasta el 22 de septiembre, fecha en que está previsto el inicio de la primavera este año.

Qué ocurre durante el solsticio

Un solsticio se produce como resultado de la inclinación del eje norte-sur de la Tierra. Esta posición de 23,4 grados hacia el Sol hace que la luz solar alcance de manera distinta a las diferentes regiones del planeta durante la órbita de la Tierra. La inclinación del eje de este planeta provoca entonces que se generen distintas estaciones en distintas partes del mundo. Por ese motivo, en junio el Norte se encuentra con el fin de la primavera y el inicio del verano, mientras que en el sur marca el paso del otoño al invierno.

La palabra solsticio proviene de latín solstitium, que significa “el sol se detiene”. El solsticio ocurre dos veces al año, en junio y en diciembre, y marca el inicio de dos de las cuatro estaciones (el invierno y el verano), las cuales se diferencian principalmente por su proximidad con el Sol y, en consecuencia, por sus temperaturas medias.