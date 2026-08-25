Autorizan un aumento de más del 4% en los colegios privados de la Ciudad y Provincia a partir de septiembre

A partir de septiembre, los aranceles de los colegios privados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirán una nueva actualización de sus montos. Según la escala autorizada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), los aumentos alcanzarán entre un 2 y un 4,2% para las instituciones que reciben aporte estatal (un 70% del total).

Según explicó la institución en un comunicado, los aumentos —que se suman a los que ya habían sido autorizados en mayo— serán utilizados para “afrontar parte de los gastos de funcionamiento” de las instituciones.

En la ciudad de Buenos Aires, la suba autorizada por el gobierno porteño será del 4,2%. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación autorizó a fines de julio un aumento del 2,5% para septiembre en los establecimientos educativos.

El aumento en la ciudad de Buenos Aires será de hasta el 4,2% Shutterstock

Los nuevos cuadros tarifarios alcanzan a casi 1,5 millones de alumnos, más de 300 mil en la Ciudad y 1,2 en la provincia de Buenos Aires. En los próximos días, las familias recibirán las notificaciones sobre el nuevo incremento, que impactará en la cuota de septiembre.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, consideró en el comunicado que este nuevo incremento “resulta importante para acompañar los aumentos que se otorgaron en las respectivas paritarias docentes de las jurisdicciones”. “Valoramos la determinación de las autoridades que responden a los pedidos de AIEPA”, añadió.

El dirigente de la entidad advirtió también por las dificultades que atraviesan colegios. “En los últimos meses se registró un alto aumento en los costos de mantenimiento de los edificios y los servicios. Esto hace que las administraciones de los colegios tengan márgenes mínimos para mantener la calidad de los servicios de enseñanza que brindan”, expresó y sumó: “La caída en la inscripción de alumnos (reflejo de la baja en los índices de natalidad), la morosidad en el pago de las cuotas que está en un promedio del 11% y el atraso en la autorización de incrementos arancelarios en algunas jurisdicciones”

Este aumento se suma al realizado en abril de 2026, cuando se registró una suba del 3,5% en las escuelas bonaerenses y un 5% en las porteñas.

Los aranceles

El ajuste se cobrará a partir de septiembre

Según el nuevo cuadro, en la provincia de Buenos Aires una primaria con 100% de subvención puede cobrar hasta $38.070 y con el 40%, hasta $172.180. Los secundarios, en tanto, quedaron habilitados para cobrar hasta $41.980 si reciben 100% de subvención y hasta $223.740 si perciben el 40%.

En cuanto a la ciudad de Buenos Aires, si se trata de un colegio primario con jornada simple (es decir, de cuatro horas) y 100% de subvención estatal, la cuota se cobrará $49.366; mientras que con 40% el valor ascenderá hasta los $228.355. En el caso del nivel medio común, con subvención completa y en una jornada de hasta 40 horas, la cuota será de $54.456, y hasta $296.781 si la subvención es del 40%.