Bariloche: esperan una fuerte temporada de invierno impulsada por vuelos y turismo extranjero

Con expectativas de crecimiento apoyadas en una mayor conectividad aérea y en la llegada de visitantes internacionales —en especial desde Brasil—, Bariloche proyecta una temporada de invierno con altos niveles de ocupación y actividad turística.

La previsión surge en un contexto de expansión del turismo receptivo y de incremento en la oferta de vuelos hacia el principal destino de nieve del país. Desde el Gobierno nacional destacaron en los últimos días que el flujo de turistas extranjeros aparece como uno de los factores clave para sostener la demanda durante los meses de temporada alta.

“Va a ser una gran temporada”, aseguró el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien puso el foco en el perfil del visitante brasileño y en el trabajo que se viene realizando para atraerlo. Además, subrayó la política de cielos abiertos y el récord de frecuencias aéreas hacia la ciudad rionegrina, así como las gestiones para mejorar la infraestructura en pasos fronterizos como el de Cardenal Samoré, clave para el ingreso de turistas desde Chile.

El impulso de la conectividad se combina con la estrategia local de posicionar a Bariloche no solo como destino de esquí, sino como una experiencia integral vinculada a la nieve, la gastronomía y las actividades recreativas. “El invierno no es solo esquiar. Es también disfrutar la nieve, compartir en familia y acompañar la experiencia con la oferta gastronómica”, sostuvo el secretario de Turismo municipal y presidente del Emprotur, Eric Guzmán.

La ciudad además apunta a sostener el flujo de visitantes durante todo el año. Bajo esa lógica, el objetivo es consolidar un “Bariloche 365” que combine distintas propuestas a lo largo de las cuatro estaciones y reduzca la estacionalidad que históricamente marcó el calendario turístico.

El Planetario Galileo Galilei se iluminó con la marca Bariloche durante el lanzamiento de la temporada de invierno 2026 en Buenos Aires EMPROTUR

El lanzamiento oficial de la temporada se realizó el martes en el Planetario Galileo Galilei, en Buenos Aires, con una puesta inmersiva que buscó trasladar al público imágenes y experiencias vinculadas con el invierno patagónico. El evento incluyó proyecciones en 360°, ambientación temática y una muestra gastronómica con productos regionales.

En ese ámbito, el intendente Walter Cortés remarcó la necesidad de sostener la presencia del destino en espacios de promoción. “Tenemos que contar lo que es Bariloche y mostrar su potencial en cada lugar donde podamos”, afirmó.

Desde el sector turístico, en tanto, destacaron que la preparación de la temporada involucra tanto al ámbito público como al privado. “La oferta del destino es el resultado de ese trabajo conjunto, desde los operadores hasta los prestadores de servicios”, señaló la directora ejecutiva del Emprotur, Natacha Vázquez.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, coincidió en que el desafío es garantizar una experiencia positiva para los visitantes y destacó el nivel de preparación de la ciudad en términos de servicios, infraestructura y conectividad.