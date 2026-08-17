Bolardos, luminarias y dársenas: así fue la obra para poner en valor uno de los mayores puntos turísticos porteños

El gobierno porteño informó que ya terminó la puesta en valor de la calle Necochea, en el barrio porteño de La Boca, un corredor histórico que ahora luce renovado, mediante la nivelación de veredas y la incorporación de nueva infraestructura.

Así quedó renovada una calle emblemática de La Boca tras las obras de infraestructura

La obra abarcó el tramo comprendido entre la Avenida Suárez y la calle Olavarría, una zona reconocida por sus cantinas, ferias y una historia ligada al tango que define la identidad local.

De acuerdo a la información oficial, el proyecto apuntó a transformar el entorno urbano para mejorar la experiencia de los vecinos y potenciar el atractivo comercial de la Comuna 4.

Cuáles son las mejoras en las calles y accesos públicos

La intervención central se enfocó en la recuperación de espacio público para los peatones. Para lograr este objetivo se nivelaron las veredas con la calzada y eliminaron barreras arquitectónicas. Estas superficies continuas facilitan el tránsito y mejoran la accesibilidad en un sector caracterizado por su alta afluencia turística.

Sobre la calle Olavarría, la ejecución de la obra mantuvo un carril para la circulación vehicular e incorporó dársenas de estacionamiento, con el fin de equilibrar la seguridad vial y el uso del espacio público.

La instalación de bolardos terminó de ordenar el esquema de circulación y protegió las áreas destinadas exclusivamente a los caminantes.

El plan integral incluyó además la renovación de la luminaria mediante tecnología LED y la plantación de nuevos árboles, elementos que buscan optimizar las condiciones del entorno y brindar mayor visibilidad durante el horario nocturno.

Las mejores incluyen renovación de luminarias y nivelación de veredas

La administración porteña proyecta que estas mejoras fomenten mayores oportunidades para los comerciantes y residentes del sur de la Ciudad.

Con la finalización de estos trabajos, la calle Necochea se consolida como una pieza clave en la recuperación de espacios urbanos en la zona sur, con miras a revitalizar su perfil turístico tradicional y mejorar la transitabilidad diaria de los vecinos que habitan el barrio.