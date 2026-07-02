Una importante avenida de Caballito cambiará de sentido por las obras del nuevo Trambús porteño

El Trambús es un nuevo medio de transporte eléctrico que apunta a conectar el sur y el norte de la Capital Federal. Con la intención de que circule a finales de este año, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires comenzó con la construcción de de paradores y carriles exclusivos.

Uno de los puntos estratégicos estará en el barrio de Caballito, más precisamente sobre la avenida Honorio Pueyrredón, donde se instalarán dos paradores laterales sobre el parque lineal.

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El primer parador será instalado entre la avenida Gaona y Franklin. El restante será entre Méndez de Andes y Aranguren. La intención es que este diseño se integre al entorno y sea de fácil acceso para los vecinos. La novedad de esta modificación es que la avenida Honorio Pueyrredón, entre Neuquén y Gaona, cambiará de sentido hacia la primera calle mencionada.

La implementación del Trambús va de la mano con la agilización del tránsito, principalmente en hora pico, entre la zona sur y norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta obra, de vital magnitud, contará con carriles exclusivos que permitirán reducir hasta un 40% los tiempos estipulados de viaje. Se prevé que este revolucionario sistema de transporte -que contará con semáforos inteligentes- tenga un servicio cada cuatro minutos, con 50 vehículos en operación.

Así será el recorrido de la primera línea del Trambús en CABA

El recorrido del Trambús comenzará en Nueva Pompeya y seguirá por otros barrios como Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo, Palermo y finalizará su trazado en el Aeropuerto Jorge Newbery. A medida que se desplace, el sistema eléctrico recorrerá las arterias más concurridas de la Ciudad como Juan B. Justo, Ángel Gallardo, Acoyte, avenida Rivadavia y Honorio Pueyrredón, la cual sufrirá una modificación en una parte de su recorrido.

Dónde estarán los paradores del Trambus con su respectiva conexión

Estas serán las ubicaciones de los nuevos paradores del Trambus, con los medios de transporte con los que se conectarán: