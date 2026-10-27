Buscan a dos hermanos de 10 y 12 años que fueron arrastrados por el río en Santa Cruz
Los menores se metieron al agua en un sector conocido en la ciudad de Río Gallegos como La Toma, en Palermo Aike
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Dos hermanos de 10 y 12 años fueron arrastrados por la corriente en Santa Cruz, en un sector conocido en la ciudad de Río Gallegos como La Toma, en Palermo Aike. A primera hora de este martes, las autoridades retomaban las tareas de búsqueda.
El hecho ocurrió a la altura de la Ruta Nacional 40, donde los menores fueron vistos por última vez durante la tarde del domingo. De acuerdo a la información de los medios locales, más de un centenar de efectivos de diferentes organismos concentraban el operativo de búsqueda en esa zona.
El llamado al 911 sobre el extravío de los niños ingresó alrededor de las 16 de ese día. Conforme a las primeras averiguaciones, ambos jugaban en el río junto a otros dos hermanos, de 14 y 15, hasta que en un determinado momento fueron perdidos de vista. Los más grandes, amigos de la familia y vecinos del barrio San Benito, lograron salir del agua. La más grande de las víctimas tuvo que ser derivada al Hospital Regional de Río Gallegos por una crisis de nervios y recibió contención.
El niño de 12 años mide aproximadamente 1,50 metros de estatura, presenta cabello oscuro y corto, tez morena, mientras que portaba un conjunto deportivo de la Selección argentina. En tanto, el menor de 10 mide 1,40 metros, posee pelo corto y oscuro y tez morena, a la vez que vestía un short negro y una remera verde, de acuerdo a la información suministrada.
Personal de la Policía Caminera, Bomberos, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional e Incendios Forestales participaba de los rastrillajes. Además, intervenían seis profesionales de Psicología y Trabajo Social del Hospital Regional de Río Gallegos y cuatro agentes del Ministerio de Desarrollo Social de la municipalidad local.
La subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo, precisó al diario local La Opinión Austral: “Existe un protocolo que amerita no trabajar de noche en agua”. Además de las intervenciones en el cauce, los equipos realizan rastrillajes a pie y en cuatriciclos por la costa, con el objetivo de ampliar el área y revisar distintos sectores de las inmediaciones.
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