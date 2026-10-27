Buscan a dos hermanos de 10 y 12 años que fueron arrastrados por el río en Santa Cruz

Dos hermanos de 10 y 12 años fueron arrastrados por la corriente en Santa Cruz, en un sector conocido en la ciudad de Río Gallegos como La Toma, en Palermo Aike. A primera hora de este martes, las autoridades retomaban las tareas de búsqueda.

El hecho ocurrió a la altura de la Ruta Nacional 40, donde los menores fueron vistos por última vez durante la tarde del domingo. De acuerdo a la información de los medios locales, más de un centenar de efectivos de diferentes organismos concentraban el operativo de búsqueda en esa zona.

En Santa Cruz: buscan a dos hermanos de 10 y 12 años que fueron arrastrados por el río. captura de redes

El llamado al 911 sobre el extravío de los niños ingresó alrededor de las 16 de ese día. Conforme a las primeras averiguaciones, ambos jugaban en el río junto a otros dos hermanos, de 14 y 15, hasta que en un determinado momento fueron perdidos de vista. Los más grandes, amigos de la familia y vecinos del barrio San Benito, lograron salir del agua. La más grande de las víctimas tuvo que ser derivada al Hospital Regional de Río Gallegos por una crisis de nervios y recibió contención.

El niño de 12 años mide aproximadamente 1,50 metros de estatura, presenta cabello oscuro y corto, tez morena, mientras que portaba un conjunto deportivo de la Selección argentina. En tanto, el menor de 10 mide 1,40 metros, posee pelo corto y oscuro y tez morena, a la vez que vestía un short negro y una remera verde, de acuerdo a la información suministrada.

En Santa Cruz: buscan a dos hermanos de 10 y 12 años que fueron arrastrados por el río. captura de redes

Personal de la Policía Caminera, Bomberos, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional e Incendios Forestales participaba de los rastrillajes. Además, intervenían seis profesionales de Psicología y Trabajo Social del Hospital Regional de Río Gallegos y cuatro agentes del Ministerio de Desarrollo Social de la municipalidad local.

La subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo, precisó al diario local La Opinión Austral: “Existe un protocolo que amerita no trabajar de noche en agua”. Además de las intervenciones en el cauce, los equipos realizan rastrillajes a pie y en cuatriciclos por la costa, con el objetivo de ampliar el área y revisar distintos sectores de las inmediaciones.