Cambio en el Servicio Meteorológico: tras la renuncia de Mauad, designan a un científico al frente del organismo nacional

El oceanógrafo y meteorólogo argentino Pedro Di Nezio será el nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La decisión fue confirmada esta tarde por el Ministerio de Defensa, del que depende el organismo.

El científico reemplazará al veterano de Malvinas Antonio José Mauad, quien presentó su renuncia el viernes pasado. A diferencia de Mauad, Di Nezio tiene un perfil científico-técnico que se ajusta a lo establecido por el decreto 1432/2007, cuyo artículo 5 dispone que solo podrá ser designada al frente del organismo una persona con una carrera universitaria de cinco años vinculada a las ciencias de la atmósfera. Este había sido uno de los principales cuestionamientos que la comunidad meteorológica había planteado, en su momento, respecto de su antecesor.

Carrera en los Estados Unidos

El recientemente designado director del SMN, quien volvió en octubre pasado a la Argentina tras años en los Estados Unidos, es un científico argentino especializado en el estudio de la atmósfera y los océanos, reconocido por sus trabajos sobre la dinámica y la predicción del fenómeno El Niño.

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Ahora podemos decir con mucha más confianza que El Niño seguirá intensificándose.



Aunque llegue a ser fuerte —o incluso muy fuerte— no sería algo inédito: ya vivimos eventos así en 2015 y 1997. No es un fenómeno desconocido, y eso nos da una base para anticipar cómo puede… — Pedro DiNezio (@mountain_gaucho) June 26, 2026

Nació en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, y estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Su primer acercamiento a la oceanografía se produjo en el Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico (AOML), dependiente de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Allí estuvo a cargo de la operación de instrumentos oceanográficos, participó en campañas transatlánticas y elaboró productos de monitoreo a partir de datos satelitales.

Posteriormente cursó estudios de Meteorología y Oceanografía Física en la Universidad de Miami. Entre 2013 y 2023, desempeñó funciones académicas y de investigación en universidades de Hawái, Texas y Colorado. Asimismo, participó en proyectos junto al Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos (NCAR), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), orientados a aplicar los avances de la ciencia climática al desarrollo de pronósticos operativos.

Se confirmó hoy por la mañana que nos encontramos en fase positiva de El Niño NOAA

En 2017 lideró un estudio que logró el primer pronóstico exitoso, a escala multianual, de un evento de La Niña (2016-2018), lo que demostró el potencial de los pronósticos extendidos del ENSO. Sus investigaciones más recientes se enfocan en el potencial de los modelos climáticos y los grandes ensambles para mejorar la predicción regional de sequías y la evaluación de riesgos climáticos.

Ajustes, tensiones y un plan de modernización

Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, en el SMN hubo varias olas de desvinculaciones de personal, las cuales sus autoridades consideraron parte de un plan de modernización del organismo. Entre 2023 y 2025 fueron desvinculados 121 trabajadores y, en abril de este año, se desvincularon otros 140 contratados temporarios. Las desvinculaciones alcanzaron al personal contratado bajo la modalidad de contratos temporarios prevista en el artículo 9, una práctica extendida en distintos organismos del Estado y que, en este caso, comprendía a más de la mitad de la planta.

Según el Ministerio de Defensa, estas medidas forman parte de un plan de modernización basado en la automatización de procesos y la actualización de sistemas tecnológicos. Según pudo saber LA NACION, la compra de equipamiento y la implementación concreta de las reformas aún no fueron confirmadas.