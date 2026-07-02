Campaña contra el frío: los lugares donde se reciben donaciones de ropa de abrigo y frazadas

Con la llegada de la ola polar al territorio argentino, gran cantidad de personas en situación de calle sufren las consecuencias. Es por eso que distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales llevan adelante distintas campañas solidarias para poder ayudarlos. A continuación te contamos cada una de las propuestas que existen y cómo aportar, ya sea con ropa, frazadas, donaciones de comida o asistencia al vecino.

Fundación Casa Grande

Bajo el lema “Contra el frío”, la Fundación Casa Grande (@fundacioncasagrande) impulsa una colecta destinada a reunir elementos fundamentales para atravesar el invierno. La organización recibe:

Camperas

Buzos

Medias

Gorros

Bufandas

Guantes

Frazadas

Bolsas de dormir

Todos los artículos deben encontrarse en buen estado para poder ser entregados a personas que viven en situación de vulnerabilidad.

Casa Grande Fundación invita a sumarse a la donación de vestimenta para personas en situación de calle (Foto: Instagram @casagrandefundacion)

Además, quienes prefieran colaborar económicamente pueden realizar un aporte destinado a la compra mayorista de frazadas. La fundación también invita a empresas, colegios e instituciones a organizar campañas solidarias internas y a difundir la iniciativa en redes sociales para ampliar su alcance.

Cruz Roja

La Cruz Roja Argentina (@cruzrojaarg), a través de su programa de acompañamiento, brinda escucha, asistencia y apoyo a quienes atraviesan esta situación. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante donaciones económicas en su sitio web que permiten sostener estas acciones y ampliar la asistencia durante los meses de invierno.

Cáritas Argentina

Otra de las instituciones que mantiene activa su campaña solidaria es Cáritas Buenos Aires (@caritasba), que recibe aportes para financiar distintos programas destinados a personas en situación de calle y familias vulnerables. Las donaciones permiten sostener iniciativas vinculadas con:

Entrega de alimentos y ropa.

Programas de vivienda.

Atención sanitaria y medicamentos.

Capacitación laboral.

Apoyo a emprendimientos comunitarios.

Trabajo solidario en parroquias de toda la ciudad.

Caritas Argentina también se suma a la campaña de donaciones contra el frío (Foto: Instagram @caritasba)

Desde la organización remarcan que tanto las donaciones únicas como los aportes mensuales ayudan a responder rápidamente ante situaciones de emergencia.

Coto

Otra de las campañas es El Otro Frío, impulsada por el Consejo Publicitario Argentino junto con Justicia Restaurativa Argentina, Fundación Espartanos, Amigos en el Camino y Caminos Solidarios Argentina. Por quinto año consecutivo, Coto participa como punto de recolección.

Coto se vuelve uno de los nexos más importantes para la donación de artículos para ayudar a las personas en situación de calle (Foto: Instagram @coto_ar)

La propuesta consiste en acercar sachets de leche o yogur vacíos y limpios, que luego son reutilizados para fabricar protectores térmicos aislantes destinados a personas en situación de calle. La campaña estará vigente del 1° de julio al 21 de agosto y cuenta con 19 sucursales de CABA y el Gran Buenos Aires habilitadas para recibir los sachets en las cajas centrales. Entre los puntos de recepción se encuentran sucursales ubicadas en:

Belgrano

Palermo

Caballito

Villa Devoto

Villa Urquiza

Flores

Barracas

Munro

Tigre

Quilmes

Ezeiza

Temperley

Ciudadela

Malvinas Argentinas

El Comedor de Santi

El Comedor de Santi es un centro de asistencia ubicado en el barrio de Saavedra (Ruiz Huidobro 4228) que funciona de lunes a sábados, donde se brinda desayuno y almuerzo a más de 70 personas, entre niños, niñas y personas en situación de calle o vulnerabilidad social en los distritos de Saavedra, Belgrano y Núñez. En total, se elaboran más de 500 platos de comida por semana.

Comedor lo de Santi invita a ayudar ante el avance del frío en la Ciudad

Ante la suba de personas que necesitan de su ayuda en esta época del año, en su sitio oficial (@comedordesanti) sus voluntarios invitaron a más personas a donar alimentos no perecederos, ropa para todas las edades y frazadas.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzó su operativo especial por las bajas temperaturas y recordó que, ante la presencia de una persona durmiendo en la vía pública, los vecinos pueden comunicarse con la Línea 108, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Ante la presencia de personas en situación de calle, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a comunicarse con la línea de ayuda 108 (Foto: Instagram @desarrollohumanoba)

Cada aviso es evaluado por equipos interdisciplinarios integrados por trabajadores sociales, psicólogos, operadores sociales y personal especializado en emergencias. Actualmente, el sistema cuenta con:

Más de 60 Centros de Inclusión Social .

. Más de 5000 plazas disponibles .

. Más de 90 móviles recorriendo la ciudad durante todo el día.

recorriendo la ciudad durante todo el día. Más de 600 voluntarios pertenecientes a iglesias, organizaciones sociales y equipos profesionales.