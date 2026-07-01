Se aproxima una “bomba polar” que traerá frío extremo, brusco descenso térmico, mínimas cercanas a los O°C y posibles nevadas: las zonas afectadas

Tras un breve alivio térmico en el centro del país, el frío volverá a ganar protagonismo en toda la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el ingreso de una nueva masa de aire polar que provocará un marcado descenso de las temperaturas desde este jueves y dejará mínimas cercanas a los 0°C en varias provincias, además de condiciones propicias para nevadas en sectores cordilleranos.

Si bien el término “bomba polar” suele utilizarse de manera popular para describir este tipo de irrupciones de aire muy frío, lo concreto es que el organismo oficial anticipa un cambio de masa de aire que devolverá condiciones plenamente invernales, con jornadas de bajas temperaturas y persistencia del frío durante varios días.

El pronostico del tiempo

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el ingreso de la nueva masa de aire polar comenzará a sentirse con mayor intensidad desde el jueves.

Luego de un miércoles con cielo mayormente nublado, una temperatura que oscilará entre los 4°C y los 13°C y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, el jueves llegará el descenso térmico más marcado de la semana. Ese día, el termómetro caerá hasta los 2°C durante la madrugada y apenas alcanzará los 10°C por la tarde, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

El viernes las condiciones se mantendrán estables, aunque con un ambiente muy frío durante las primeras horas del día. La temperatura se ubicará entre los 5°C y los 12°C, mientras que el fin de semana mostrará una leve recuperación. Para el sábado se esperan marcas de entre 6°C y 14°C, y el domingo entre 7°C y 13°C, siempre con nubosidad variable y sin lluvias significativas.

El inicio de la próxima semana continuará con características similares, ya que tanto el lunes como el martes registrarán mínimas cercanas a los 6°C y máximas de alrededor de 14°C, consolidando un escenario típicamente invernal sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Pronóstico extendido de la semana

Las provincias que continúan bajo alerta

Mientras el aire frío avanza sobre gran parte del territorio nacional, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por distintos fenómenos en provincias del oeste, el norte y el noreste argentino.

Las advertencias más relevantes se concentran en la región cordillerana, donde Mendoza y Neuquén continúan bajo alerta por nevadas, un fenómeno que podría registrarse especialmente en áreas de montaña debido al ingreso de aire de origen polar. En ambas provincias también permanecen vigentes advertencias por vientos intensos.

Por otra parte, el organismo mantiene alertas amarillas por viento en sectores de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán, donde se esperan ráfagas que podrían dificultar las actividades al aire libre y reducir la visibilidad de manera puntual.

En tanto, el noreste del país continúa con condiciones de inestabilidad: Corrientes, Formosa y Misiones permanecen bajo alerta por tormentas, con posibilidad de lluvias localmente intensas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas asociadas. Fuera de esas regiones, el resto del país no presenta alertas meteorológicas vigentes, aunque el ingreso de la masa de aire polar favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas y condiciones plenamente invernales durante los próximos días.

1 JUL I ⚠️ #Alertas para hoy:



❄️ Nevada

🟧 5-10 cm

🟨 10-15 cm



⛈️ #Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟨 20-50 mm

🌬️ Ráfagas

🧊 Granizo



🌬️ Viento

🟨 30-75 km/h con ráfagas entre 65 y 100 km/h según el sector



🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️

🟨 Efecto leve a moderado en la salud pic.twitter.com/FnUaR9jijJ — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 1, 2026

Dónde podrían registrarse nevadas

El pronóstico oficial indica que las condiciones más favorables para la caída de nieve se concentrarán en sectores cordilleranos de Mendoza y Neuquén, donde además continúan vigentes las alertas por viento.

El ingreso del aire polar también mantendrá temperaturas muy bajas en amplias regiones del centro y sur del país, con amaneceres fríos, heladas en algunas zonas y una sensación térmica aún menor por efecto del viento.